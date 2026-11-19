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Castellón, 19 nov (EFE).- El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha afirmado este jueves que espera “promesas, justificaciones y muchas mentiras” del cara a cara entre el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición y candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En declaraciones a los medios en Castellón, Garriga ha considerado que los dos candidatos no abordarán, en ese debate televisado de esta noche, el problema migratorio, que, a su juicio, “lo condiciona absolutamente todo”, ha reclamado que ambos reconozcan su responsabilidad en esta materia y ha vinculado las políticas migratorias con problemas de seguridad, vivienda, salarios y sanidad.

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Garriga ha pedido una movilización en torno a Vox el próximo 29 de noviembre para “desalojar al PSOE del Gobierno” y derogar las leyes impulsadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El secretario general de Vox ha acusado al presidente de haber llegado al poder “hipotecando lo que no era suyo” y de haberse rendido ante el “separatismo”. También ha criticado la gestión socialista en materia de corrupción e inmigración.

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“Hay que votar de manera masiva a Vox porque somos la única garantía para poder desalojar al Gobierno del Partido Socialista”, ha afirmado. Asimismo, ha pedido el voto para Santiago Abascal y ha advertido de que las próximas elecciones podrían convertirse en “las últimas elecciones en que los españoles puedan elegir su futuro”.

Sobre el posicionamiento del PSOE respecto a la eutanasia, Garriga ha afirmado que Vox defiende la vida “desde la concepción hasta su muerte natural” y ha reivindicado la propuesta de su partido de impulsar una ley de cuidados paliativos.

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Finalmente, preguntado por las declaraciones de Carles Puigdemont en una entrevista en El Mundo sobre Pedro Sánchez y la amnistía, Garriga ha dicho que no le sorprenden y ha calificado a ambos dirigentes de “dos delincuentes que llegan a acuerdos para hipotecar lo que es de todos los españoles”. EFE

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(foto) (vídeo)