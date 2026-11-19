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São Paulo, 18 nov (EFE).- Flamengo amplió este miércoles su ventaja al frente del Campeonato Brasileño tras imponerse de remontada por 2-1 al Athletico Paranaense, mientras que Palmeiras cayó en su visita a Cruzeiro por 1-2.

Con este resultados, el líder alcanza los 79 puntos, 6 más que Palmeiras, su primer escolta, cuando tan solo quedan 3 jornadas para el fin.

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Flamengo, que recibió al Athletico Paranaense en el estadio Maracaná, se llevó un susto poco después de empezar el partido, cuando el colombiano Kerwin Vargas aprovechó un descuido del portero para adelantar al equipo visitante en el marcador.

Pese al mal comienzo, el conjunto de Río de Janeiro mantuvo la presión y no tardó en empatar con un gol del colombiano Jorge Carrascal, al que siguió otro de Jorginho.

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Flamengo, dirigido por Leonardo Jardim, enlazó seis victorias y quedó más cerca del título, que ya conquistó el año pasado.

Palmeiras, por su parte, tenía un desafío mayor, al visitar en Belo Horizonte a Cruzeiro, que ocupa el tercer puesto de la clasificación.

Después de un primer tiempo en el que dominó el anfitrión, el equipo de São Paulo se adelantó con un gol del paraguayo Ramón Sosa nada más empezar la segunda parte.

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Matheus Pereira empató el encuentro con un potente tiro libre y, un minuto después, William forzó un gol en propia puerta del defensa Khellven.

El entrenador Abel Ferreira no empleó a varios de sus titulares, como el creativo colombiano Jhon Arias o el delantero argentino Flaco López, porque aterrizaron en la madrugada tras jugar la víspera con sus respectivas selecciones.

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Además de aspirar al título local, Palmeiras tiene en el punto de mira el título de la Copa Libertadores, que disputará el 28 de agosto con Estudiantes de La Plata el 28 de noviembre en Montevideo. EFE