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José María Villate.

Bilbao, 19 nov (EFE).- El PNV afronta las elecciones generales del 29N con un discurso propio de defensa de los intereses de Euskadi en Madrid alejado de la polarización y la división entre bloques, y se ha conjurado para ser un "muro de contención" frente a Vox.

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Al mismo tiempo, el partido presidido por Aitor Esteban mira con preocupación el auge de EH Bildu, que según las encuestas podría convertirse en la primera fuerza política en Euskadi en las elecciones generales.

El PNV aspira a mantener el grupo parlamentario en el Congreso con un discurso "propio" como "el único partido que defiende Euskadi" en Madrid, que insiste en el no alineamiento con ninguno de los dos grandes bloques políticos.

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Sin embargo, en el argumentario del partido aparece siempre la idea de que el PNV será un "muro de contención" frente a Vox, por lo que en ningún caso apoyarían a un gobierno en el que participara el partido liderado por Santiago Abascal.

El presidente del PNV, Aitor Esteban, quiso dejarlo claro en la apertura de la campaña electoral: su partido no va a echarse "en brazos de nadie" y no pondrá "ni alfombras rojas ni azules".

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Frente a esta posición de defensa de los intereses de Euskadi en Madrid, el PNV ha reprochado el "seguidismo" de EH Bildu con todas las medidas del Gobierno, tras ser la única fuerza política, junto al PSOE, que no pidió la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes en la reunión de la Diputación Permanente del Congreso.

Para intentar conseguir sus objetivos, el PNV vuelve a contar con Maribel Vaquero, que sustituyó a Aitor Esteban en la Portavocía en el Congreso, como cabeza de lista por Gipuzkoa, mientras que la también diputada Idoia Sagastizabal ocupa la primera posición en Bizkaia y el exalcalde de Vitoria Gorka Urtaran es el número uno de la lista por Álava.

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Crisis en Bizkaia

Aunque ya centrado en la campaña para las elecciones generales, el PNV no ha apartado su vista de los comicios forales y municipales de la próxima primavera. Las desavenencias entre Aitor Esteban e Iñigo Ansola, presidente de la formación en Bizkaia, tradicionalmente feudo del partido, no ayudan en la consecución de sus objetivos para el 29N.

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En octubre afloró la crisis interna en la organización del partido en Bizkaia cuando el Bizkai Buru Batzar (BBB) propuso a la vicelehendakari del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea, como candidata a diputada general, en sustitución de Elixabete Etxanobe, que ostenta actualmente ese cargo.

Al día siguiente, Etxanobe no ocultó su decepción y se quejó de la "sorpresa tremenda" que le había causado esta decisión, ya que la dirección del partido le había confirmado meses antes que sería ella quien optaría a la reelección.

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El propio Aitor Esteban reprochó que se le había comunicado el cambio de candidata poco antes de aprobarse, a pesar de sus "reiteradas peticiones" para hablar del asunto, y recordó que históricamente estas decisiones eran "compartidas" y que "esta vez no lo ha sido", en unas declaraciones que ponían de manifiesto su desencuentro con Iñigo Ansola.

El PNV logró cinco escaños en el Congreso, los mismos que EH Bildu y el PSE-EE en las últimas elecciones generales de 2023, aunque los socialistas ganaron en número de votos, y también consiguieron representación el PP, con dos, y Sumar, con uno.

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En la disputa de estos 18 escaños que aporta el País Vasco al Congreso, el PNV parte con el objetivo de al menos igualar su representación en la Cámara baja para mantener el grupo parlamentario propio.

La mayoría de las encuestas no auguran una tarea fácil para alcanzar ese objetivo. El último Sociómetro del Gobierno Vasco refleja un descenso en votos del PNV, que podría quedarse con cuatro escaños en el Congreso, lo que supondría la pérdida del grupo parlamentario, mientras que EH Bildu ganaría las elecciones en Euskadi con 7 escaños.

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En este contexto, el PNV encara el 29N en un escenario complejo con una estrategia marcada por el alejamiento de los grandes bloques y la defensa de "los intereses" de Euskadi en Madrid y del autogobierno vasco, que "no se toca", ha advertido Aitor Esteban. EFE

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