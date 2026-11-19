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Mérida, 19 nov (EFE).- El Museo Nacional de Arte Romano (MNAR) de Mérida estrenará su nueva sala de exposiciones temporales con 'A la Sombra de Vulcano. Bronce romano en Hispania', una muestra internacional con 446 piezas, entre ellas, las 'Niñas de las Perdices', recuperadas en enero por la Policía.

Se trata una de las mayores exposiciones dedicadas al bronce romano de las últimas décadas en España, según la organización.

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Enmarcada en las celebraciones del XL aniversario del MNAR, la muestra se presentará este viernes y estará disponible hasta marzo de 2027 en este museo dependiente del Ministerio de Cultura.

La exposición de dichas obras de bronce de la península ibérica, procedentes de 30 instituciones y colecciones públicas y privadas de España y Portugal, supondrá la apertura oficial de la nueva sala de exposiciones temporales del edificio ampliado y reformado por el arquitecto Rafael Moneo.

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Entre las obras más destacadas figuran las 'Niñas de las Perdices', dos grupos escultóricos de bronce recuperados recientemente por la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional que fueron entregadas al Ministerio de Cultura el pasado mes de enero y datado en el siglo I o II. EFE