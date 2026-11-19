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Laredo (Cantabria), 19 nov (EFE).- El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha ratificado este jueves ante la jueza que fue agredido por un concejal del PP en una feria ganadera el pasado 1 de noviembre en Arredondo (Cantabria).

Casares ha señalado a los periodistas en la puerta de los juzgados que ante la jueza ha mantenido lo mismo que denunció ante la Guardia Civil, mientras que el edil del PP no ha querido hacer declaraciones.

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La titular de la Plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Laredo (Cantabria) abrió diligencias por un presunto delito contra la autoridad en una resolución, dada conocer el pasado día 13, en la que citaba a declarar como investigado a David Setién (PP) y al denunciante, Pedro Casares, así como a varios testigos que estuvieron entonces en la feria de Arredondo.

En ese evento ganadero, según denunció el delegado del Gobierno ante la Guardia Civil, el concejal del PP de Ruesga y alcalde pedáneo de Matienzo se le acercó, le insultó por sus afirmaciones sobre el control del lobo, y le abofeteó, lo que llevó a sus escoltas a tener que apartarle.

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El concejal popular, que es también ganadero, negó los hechos después de la denuncia interpuesta por Casares, y lamentó, a través de un comunicado que remitió su abogado, la "torticera utilización política de unos hechos sin cabida alguna en el ámbito jurídico penal".

David Setién ha salido, después de casi dos horas en el juzgado, acompañado de su abogado, pero no ha querido hacer declaraciones a los periodistas. "Me voy para casa porque hay mucho que hacer", es lo que ha dicho el concejal del PP. EFE

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(Foto)(Vídeo)(Audio)