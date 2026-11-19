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Rafael Herrero

Vitoria, 19 nov (EFE).- EH Bildu explora en los comicios del 29N sus límites electorales, cuyo techo no parece haber alcanzado, después de una legislatura en la que se ha convertido en el socio más fiable del gobierno de Pedro Sánchez, en su papel, reivindicado de nuevo, de "freno de la ultraderecha".

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Transcurridos 15 años de la legalización de la izquierda abertzale y del fin de ETA, EH Bildu ha protagonizado un exitoso recorrido político dirigido a ensanchar su base social hasta el punto de disputar al PNV la hegemonía electoral en el País Vasco, con una receta basada en la institucionalización, el pragmatismo y la apuesta por situar en primera línea los problemas sociales más acuciantes, por encima de las aspiraciones nacionales.

El cenit de su giro a la 'política real' se ha visualizado en esta última legislatura, en la que ha apoyado de una manera casi incondicional al gobierno de Pedro Sánchez, una inédita estrategia justificada con el argumento básico de la actual campaña electoral: frenar a la ultraderecha.

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Una fórmula que parece seguir funcionando, según auguran todas las encuestas, ya que ha logrado ser percibido como un voto útil en Euskadi para hacer frente a la alternativa PP-Vox, que es rechazada por una amplia mayoría social en Euskadi.

No se ha publicado ningún sondeo que no augure un importante crecimiento electoral a EH Bildu en las generales, que históricamente son las memos propicias para las formaciones nacionalistas. No en vano, las últimas (2023) las ganó el PSE-EE y en 2015 fue Podemos la lista más votada.

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El último sociómetro del Gobierno Vasco augura una clara victoria de EH Bildu el 29N con siete escaños en la Comunidad Autónoma Vasca -no se cuenta el probable diputado que podría obtener en Navarra- y el 29,1 % de los votos. Actualmente tiene cinco escaños por Euskadi y uno por Navarra.

Esta encuesta, y otras similares, prevén una victoria de la coalición abertzale en Bizkaia, el feudo histórico del PNV, además de en Gipuzkoa, donde más fuerza tiene la coalición.

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Se trataría de una victoria histórica, por encima de la que obtuvo con la marca Amaiur en diciembre de 2011, dos meses después de que ETA anunciara su final.

Aquel año la izquierda abertzale fue la fuerza más representada en Euskadi, con 6 escaños, pero el PNV le superó ampliamente en número total de votos y le aventajó en tres puntos.

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La tendencia creciente de EH Bildu alcanzó su techo en las elecciones autonómicas de 2024, cuando concitó el apoyo de 343.609 ciudadanos -casi 40.000 menos que el PNV- y empató a 27 escaños autonómicos con los jeltzales.

Esta línea ascendente lleva a EH Bildu a afrontar la campaña "con mucha tranquilidad", según admiten fuentes de la coalición, que percibe que está logrando movilizar a más gente que nunca, aunque no acaben de fiarse del todo de las encuestas.

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Con un mensaje contundente contra el ascenso de la derecha y la ultraderecha, EH Bildu se percibe con única alternativa vasca a la izquierda del PSE-EE y parece haber absorbido prácticamente todo el voto que hace una década encumbró a Podemos en Euskadi.

Su giro hacia el pragmatismo y su aceptación como socio leal de un gobierno de España le ha llevado a culminar su proceso de legitimación, al menos para la izquierda tanto española como vasca, mientras que la derecha -el PP y también el PNV- sigue recordando que nunca llegó a condenar la violencia de ETA, sobre la que sus dirigentes aún responden con alambicados circunloquios.

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Para captar el voto joven y ampliar su base, a EH Bildu no le ha hecho falta romper con su pasado. Arnaldo Otegi sigue siendo su líder indiscutible y han recuperado para las listas de Navarra a Floren Aoiz, dirigente de la izquierda abertzale en los años más duros.

Además, a diferencia de otros frentes de izquierdas, se muestra como un bloque sólido y extremadamente disciplinado, sin divisiones ni personalismos, a pesar de que, en este camino, quienes rechazan su estrategia se hayan bajado del barco y hayan formado organizaciones críticas como Jardun o EHKS. Una disidencia que no parece tener ningún efecto electoral, pero que sí se ha traducido en una pérdida de control de la movilización en las calles.

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Otegi proclama en sus mitines que la izquierda abertzale ha logrado ya la "hegemonía cultural" en Euskadi. Ahora aspira a la hegemonía política, una lucha cuya siguiente batalla, a la que todos los partidos vascos miran, se dilucidará en mayo de 2027, en las elecciones municipales y forales, cuando realmente EH Bildu y el PNV se jueguen poder institucional. EFE