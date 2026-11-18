26/10/2026 El ministro de Cultura y número 2 de la candidatura del Frente Amplio por Barcelona, Ernest Urtasun, durante una rueda de prensa, en la sede de Comuns, a 26 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La rueda de prensa se enmarca en la precampaña electoral para los comicios del 29 de noviembre (29N). POLITICA David Zorrakino - Europa Press

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El número 2 de Comuns-Front Ampli a las elecciones generales por Barcelona y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha exigido al PP y a su candidato al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, que retire las vallas publicitarias contra la ocupación ilegal y la multireincidencia con textos en castellano y árabe.

"Hablar de delincuencia y hacerlo en árabe es señalar a los miles y miles de personas de origen árabe que trabajan en nuestro país y que lo hacen de forma honrada", ha afirmado este miércoles en una entrevista en 'La Séptima' recogida por Europa Press.

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Urtasun ha apuntado que, ante los problemas sociales, la única respuesta del PP es "el racismo", y ha asegurado que Albiol solo ha hecho 8 viviendas públicas en Badalona (Barcelona) en todos los años en los que ha sido alcalde.

Ha tildado de vergüenza lo que, según él, representa un señalamiento a los inmigrantes, y ha defendido que España es un país de ciudadanos libres: "No va a conseguir dividirnos, ni por origen, ni por religión, ni por maneras de pensar".

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Además, se ha mostrado orgulloso de formar parte de "un Gobierno que ha hecho una regularización que le ha dado derechos a medio millón de personas" que viven y trabajan en España.