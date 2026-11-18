Guardar

Madrid, 19 nov (EFE).- Una mujer de 47 años ha muerto este miércoles por la noche tras recibir varias puñaladas en una vivienda del municipio madrileño de Parla a manos de un hombre con el que mantenía o había mantenido una relación, suceso que la Policía Nacional investiga como un posible caso de violencia machista.

Fuentes policiales han informado a EFE de que fue el propio agresor quién ha avisado del crimen al 112.

PUBLICIDAD

Emergencias 112 ha informado de que sobre las 22:10 horas ha recibido el aviso de la agresión, que se ha producido en una vivienda situada en el número 10 de la calle Getafe, del municipio de Parla.

A su llegada, las asistencias sanitarias del SUMMA 112 han encontrado dentro del domicilio a una mujer de 47 años, con heridas incisas en cuello y en cara, ya fallecida.

PUBLICIDAD

Las asistencias del SUMMA sólo han podido confirmar el fallecimiento y ha puesto el cuerpo de la mujer a disposición de la Policía Nacional, que ha detenido al agresor e investiga el suceso como un posible caso de violencia machista.

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recalca que funcionan las 24 horas y todo los días de semana el teléfono 016, las consultas 'online' a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat 'online', accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es.

PUBLICIDAD

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. EFE

PUBLICIDAD