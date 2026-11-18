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Barcelona, 18 nov (EFE).- La Fundación Vicki Bernadet ha lanzado una campaña con fotografías cotidianas de familias y caras sonrientes que anima a mirar más allá de la imagen para tomar consciencia de que la mayoría de abusos de menores se producen en entornos de confianza y quedan ocultos.

La exposición fotográfica "Detrás de la foto", impulsada por Ogilvy Spain y la Fundación Vicki Bernadet, ha sido inaugurada este miércoles con el objetivo de concienciar sobre la realidad del abuso sexual infantil, en la víspera del Día Mundial para la Prevención del Abuso de Niños, Niñas y Adolescentes.

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"Hay situaciones que parecen felices a través de una foto, pero que pueden estar escondiendo el sufrimiento de alguien. A las víctimas, las fotografías nos recuerdan un momento en el que realmente no éramos tan felices como parecía", ha afirmado en una entrevista con EFE la presidenta de la fundación, Vicki Bernadet, activista que sufrió abusos cuando era menor.

El proyecto, que se puede visualizar a través de la página web 'detrasdelafoto.org', parte de testimonios reales de personas que sufrieron abusos sexuales durante la infancia y los convierte en fotografías que, a primera vista, muestran escenas cotidianas.

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La campaña de sensibilización tiene por objetivo reivindicar la prevención como una responsabilidad compartida y poner el foco en la necesidad de mirar más allá de las apariencias, escuchar a los niños y garantizar que encuentren a personas adultas capaces de creerles, protegerles y ayudarles.

Que las imágenes de la exposición sean en algunos casos de escenas familiares -como una almuerzo juntos- pone de relieve que muchas veces el agresor es una persona cercana, que incluso puede estar en la imagen.

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En concreto, en más del 80 % de los casos de abuso sexual infantil el agresor es un miembro de la familia o un conocido de la víctima, según los datos recopilados por la Fundación Vicki Bernadet.

"Detrás de cada imagen en la que aparecen personas sonriendo, hay una verdad sobre aquella situación. Es importante prestar especial atención a los niños para detectar estos casos", ha explicado Pilar Polo, psicóloga de la fundación.

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La exposición contienen imágenes alteradas con inteligencia artificial, para preservar la intimidad de las víctimas.

El abuso sexual infantil afecta al derecho a decidir sobre el cuerpo y la sexualidad, el derecho a que sea respetada la privacidad e intimidad y el derecho a vivir libre de violencias de un niño, niña o adolescente, y representa una de las formas de violencia más difíciles de detectar.

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Según datos del Ministerio del Interior, en 2025 hubo 9.785 menores de 18 años victimizados por delitos contra la libertad sexual.

La proximidad del agresor al entorno del menor "puede dificultar que se reconozcan las señales de alerta y que la víctima encuentre un espacio seguro para explicar lo que vive", ha explicado la psicóloga.

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Las consecuencias del abuso pueden ir mucho más allá de la infancia y, en la mayoría de casos, las víctimas continúan compartiendo espacios familiares y sociales con la persona que les agredió, "algo que resulta una dificultad enorme para su proceso de recuperación", ha alertado la presidenta de la fundación.

La Fundación Vicki Bernadet, a través de su servicio de atención psicológica y jurídica, ha atendido a más de 1.480 niños y adolescentes en el último año.EFE

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