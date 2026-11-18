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Palma, 18 nov (EFE).- Un simposio internacional abordará la intervención que desarrolló el arquitecto catalán Antoni Gaudí en la catedral de Mallorca, conocida como La Seu, puesto que se analizará y contextualizará críticamente la reforma hecha en el templo.

El simposio, que se desarrollará los días 20 y 27 de noviembre en el CaixaForum de Palma, está organizado por la Cátedra Sede de Mallorca y el Grupo de Conservación del Patrimonio Artístico Religiosa (CPAR) de la Universitat de les Illes Balears (UIB), según ha detallado esta última este miércoles en una nota.

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La cita lleva como nombre 'Intervenciones contemporáneas en las catedrales y renovación litúrgica. La Catedral de Mallorca y Antoni Gaudí' y analizará cómo estos templos se adaptan a los criterios contemporáneos de conservación y a la renovación litúrgica.

Aprovechando la celebración del Año Internacional Gaudí, el simposio, que se dividirá en dos sesiones formativas, dedicará una atención especial a la reforma que el arquitecto llevó a cabo en la Seu de Mallorca.

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Durante la primera sesión, prevista para el 20 de noviembre, se planteará la problemática general y se valorará su dimensión internacional, tanto en los aspectos constructivos como en los litúrgicos.

La segunda, que tendrá lugar el 27, se dedicará, de forma monográfica, a la intervención de Antoni Gaudí en la catedral de Mallorca desde una perspectiva multidisciplinar.

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Se revisará críticamente la historiografía de la reforma, se contextualizará la intervención en el marco eclesiológico de la época, se incidirá en el trasfondo espiritual de Gaudí y se darán a conocer fuentes gráficas inéditas.

El simposio está dirigido tanto al público general interesado en el patrimonio cultural como a profesionales y miembros de la comunidad académica vinculados a la historia del arte, la enseñanza de la religión, la conservación del patrimonio, la gestión cultural y el turismo.

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Se prevé que asistan unas 80 personas, que tendrán la oportunidad de obtener una visión global de los retos actuales de la conservación, restauración y usos litúrgicos en las catedrales, así como de conocer nuevas perspectivas sobre la intervención de Gaudí en Mallorca.

Las personas que tomen parte en ambas sesiones recibirán un certificado de asistencia equivalente a 13 horas lectivas.

El simposio está reconocido como actividad formativa del programa de doctorado en Historia, Historia del Arte y Geografía de la UIB.

Este se incluye como parte de las actividades formativas de determinadas asignaturas del grado de Historia del Arte. EFE