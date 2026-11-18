24/10/2025 Los acusados de asesinato de un bebé al arrojarlo a un contenedor a su llegada a la Audiencia Provincial de Palma, a 24 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Baleares (España). Un jurado popular será el encargado de juzgar a la madre y al tío del bebé que murió arrojado a un contenedor en la localidad mallorquina de Porto Cristo. POLITICA Isaac Buj - Europa Press

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Un joven ha reconocido haber abusado sexualmente de la hijastra de su hermano, entonces menor de edad, en al menos una treintena de ocasiones en un domicilio de Son Ferriol (Palma).

Lo ha confesado al inicio del juicio que se ha celebrado la mañana de este miércoles en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares.

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La Fiscalía solicitaba inicialmente que fuese condenado a seis años de prisión y al pago de una indemnización de 10.000 euros como supuesto autor de un delito de abusos sexuales.

No obstante, al inicio del juicio, y a la vista de que ya ha consignado la cantidad solicitada, ha rebajado su petición a cuatro años de cárcel al entender que concurre la circunstancia atenuante de reparación del daño.

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RECONOCE LOS HECHOS

En su declaración, el acusado, quien únicamente ha contestado a las preguntas de su letrado, se ha ceñido a reconocer los hechos que se le imputan y a explicar que fue sometido a unas pruebas forenses.

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Los hechos, según expone la fiscal en su escrito de acusación, sucedieron entre 2018 y 2020, cuando la menor tenía entre seis y ocho años, aproximadamente. El procesado aprovechó los momentos en los que se quedaba a solas con la víctima para someterla a tocamientos de carácter sexual.

Según los cálculos de la representante del Ministerio Público, esta conducta la llevó a cabo al menos diez veces por año, lo que suma una treintena de abusos.

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La madre de la víctima, por su parte, ha explicado que esta pasaba tiempo en la misma casa en la que vivía el acusado --su cuñado-- y la madre de esta. Durante varios meses vivió allí y de forma habitual pasaba los fines de semana o los días en los que, por motivos laborales, ni ella ni su pareja se podían hacer cargo.

Ella sí que tenía relación con la menor, quien la trataba "como si fuera su nieta", pero no así el procesado. Él era "una persona introvertida" que dedicaba su tiempo a ir a clase, sacarse el carnet de conducir y jugar al ordenador.

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A preguntas de la acusación, ha asegurado que el acusado era "una persona autónoma que se puede valer por sí misma". "Se ha sacado todo lo que se ha propuesto: la ESO, un grado medio, el carnet de conducir y ahora he visto que se ha sacado una oposición", ha dicho.

Su hija, a raíz de los hechos, ha tenido "conductas autolíticas, altos y bajos en los estudios y la vida social y terrores nocturnos" que anteriormente, ha puntualizado, no sufría.

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LOS TRASTORNOS DEL ACUSADO

El médico forense que evaluó al procesado ha considerado que tenía un trastorno de déficit de atención y otro del espectro autista, así como "problemas de comunicación y empatía".

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A su parecer, tenía un "distanciamiento emocional de los hechos" que cometió, es decir, que aunque sabía lo que estaba haciendo "no le daba el valor que se le debería dar".

En cualquier caso, era consciente de lo que suponía un acto de carácter sexual como los que sometió a la menor. A preguntas de la defensa, ha rechazado determinar si todo ello supone que el acusado sea parcialmente inimputable.

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Un médico psiquiatra propuesto por la defensa, quien también evaluó al acusado, ha concluido que en base a su historial clínico y a la exploración "se reflejan varias patologías" derivadas de un trastorno del desarrollo neurológico desde el nacimiento.

Entre ellas, ha destacado una dislalia, pues "no empezó a hablar hasta los cuatro años"; un trastorno en el aprendizaje derivado de la dislexia; y un trastorno de déficit de atención e hiperactividad.

También "se habló de una posible discapacidad intelectual, que es posible que pudiera estar pero que no se calculó cuantitativamente", ha expuesto el psiquiatra.

En cualquier caso, ha señalado que "el principal problema" que presenta el procesado son las "dificultades para relacionarse de forma normal con las personas", que a su parecer concuerdan con un posible trastorno del espectro autista aunque en el historial clínico no conste.

Del mismo modo que el primer perito, ha reconocido que el acusado era conocedor de que estaba sometiendo a la menor a un acto de carácter sexual pero ha defendido que "no era plenamente consciente de la gravedad y de las consecuencias".