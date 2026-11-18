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Eduardo Sobreviela

Madrid, 18 nov (EFE).- Los electores que deseen participar en las próximas elecciones, pero no puedan o no quieran hacerlo de forma presencial el día 29, tienen todavía hasta este jueves para solicitar el voto por correo, tanto a través de la web de Correos como en persona en cualquier oficina postal.

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El sistema de voto por correo, no exento de polémica electoral en las convocatorias más recientes, ha sido escogido por un número cada vez mayor de electores, como reflejan los datos del operador postal público.

El despegue definitivo se produjo en las pasadas generales, las de 2023, cuando Correos admitió 2.622.808 solicitudes de voto por correo, 1.924.976 presentadas de forma presencial en la red de oficinas de Correos y 697.832 de forma telemática.

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Finalmente, en aquella ocasión votaron por correo el 94,2% de las personas registradas, 2.471.935, que es la ratio más alta alcanzada en este tipo de comicios (desde 2008, el primer año con registros estadísticos homologados).

Esos cerca de 2,5 millones de votos por correo de 2023 fueron casi el doble que los 1,24 millones de las generales del 28 de abril de 2019 y más de un 175 % por encima de los alrededor de 900.000 sufragios llegados a los colegios electorales por este sistema en las generales del 10 noviembre de aquel mismo año.

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El sistema de voto por correo es un proceso con garantías en la identificación de los electores, la custodia de los sobres con las papeletas y su traslado al colegio electoral.

Para poder emitir el voto por correspondencia es requisito imprescindible obtener el Certificado de inscripción en el censo electoral, con el que luego se puede hacer efectivo el sufragio hasta el 25 de noviembre con la documentación que los interesados habrán recibido en su domicilio o en la dirección indicada en su solicitud.

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Los electores que optan por solicitar el voto a través de la web de Correos (www.correos.es) deben acreditar su identidad mediante autenticación y firma electrónica y los que prefieren hacerlo de forma presencial deben presentar el DNI, pasaporte o permiso de conducir originales en la oficina postal que elijan.

En las oficinas de Correos, donde se ha podido pedir cita previa a través de la app de la sociedad estatal, la web de la compañía o la Oficina Virtual de España, también es posible que una persona solicite el voto de otra que no pueda hacerlo por enfermedad o discapacidad, siempre que esta situación esté acreditada mediante certificación médica oficial y se aporte una autorización notarial o consular.

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Correos conservará hasta el día de la votación toda la correspondencia dirigida a las mesas electorales y llevará un registro de la documentación recibida, que estará a disposición de las juntas electorales. El 29N, terminada la votación y antes del escrutinio, la mesa introducirá los sobres de votos recibidos por correo en la urna para proceder al recuento público.

El voto por correo estuvo envuelto en el debate electoral casi desde el momento en que se convocaron las elecciones, aunque en las semanas posteriores ha amainado la polémica.

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Feijóo dijo al poco de iniciarse la precampaña que confiaba en los carteros y en los empleados públicos de Correos -empresa pública que él dirigió durante el Gobierno de José María Aznar- pero no en los directivos de la sociedad.

Más lejos fue el presidente de Vox, Santiago Abascal, que manifestó que él no iba de ninguna manera a defender la limpieza del voto por correo e hizo un llamamiento a los ciudadanos para que hicieran un "esfuerzo extraordinario" y acudan a las urnas en persona.

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Después, a mediados de octubre, el PP pidió imponer medidas de refuerzo de la custodia y transparencia del voto por correo en las elecciones del 29N y Vox solicitó reforzar las garantías del voto de los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), pero a ambos les respondió la Junta Electoral Central que solo actúa si hay "denuncias sobre hechos o indicios concretos o indicios de irregularidad", lo que no ha ocurrido. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios 8023407270)