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Montevideo, 18 nov (EFE).- La última jornada del Torneo Clausura uruguayo decidirá entre Peñarol, Montevideo City Torque y Deportivo Maldonado al campeón de la Tabla Anual, mientras que también permitirá conocer qué equipo descenderá a la Segunda División Profesional con Danubio y Progreso.

Este jueves, la jornada comenzará con los tres encuentros que disputarán los equipos con posibilidades de llevarse la acumulada y, de esa forma, sellar un billete a la final de la Liga Uruguaya 2026.

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Líder de la Anual con 66 unidades y con cinco encuentros consecutivos sin ganar, Peñarol recibirá a Cerro Largo con la misión de sumar de a tres para cortar la mala racha y para convertirse en finalista sin necesidad de mirar lo que ocurra en las otras canchas.

Segundo con 64 enteros, y esperando un nuevo tropezón del Aurinegro, Montevideo City Torque se enfrentará a Progreso, mientras que Deportivo Maldonado, tercero con 63 puntos, visitará a Boston River esperando la caída de todos los de arriba.

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El conjunto que se quede con la Anual se clasificará a la final de la Liga Uruguaya y allí se enfrentará por el título con el vencedor de una semifinal que disputarán Racing y Liverpool, uno campeón del Torneo Apertura y el otro del Torneo Clausura.

Un día después, los encuentros Cerro-Nacional, Liverpool-Montevideo Wanderers y Racing-Central Español decidirán cuál es el último equipo en abandonar el círculo de privilegio.

Montevideo Wanderers y Cerro suman 85 puntos cada uno en la Tabla del Descenso y son los más comprometidos. Mientras tanto, Cerro Largo tiene 87 enteros y Central Español tiene 44 unidades y duplica por ser uno de los equipos ascendidos para esta temporada.

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El que acabe la jornada más abajo acompañará a Danubio y Progreso a la Segunda División.

Mientras tanto, el lunes la jornada llegará a su final con los duelos Juventud-Defensor Sporting y Albion-Danubio.

- Encuentros de la última fecha del Torneo Clausura:

19.11: Boston River-Deportivo Maldonado, Peñarol-Cerro Largo, Progreso-Montevideo City Torque.

20.11: Cerro-Nacional, Liverpool-Montevideo Wanderers, Racing-Central Español.

23.11: Juventud-Defensor Sporting, Albion-Danubio. EFE