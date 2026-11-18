Guardar

Almería, 18 nov (EFE).- La Audiencia de Almería ha impuesto tres años y un día de prisión y multa de 193.352 euros para cada uno de los dos hombres que iban a bordo de una lancha semirrígida interceptada por Vigilancia Aduanera a 13,7 millas náuticas (25,37 kilómetros) de la isla de Alborán con 1.500 litros de gasolina en garrafas.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, la Sección Segunda ha desestimado el recurso de los dos condenados contra el fallo original de instancia al considerar que la embarcación, por sus características y su falta de identificación, constituía género prohibido.

PUBLICIDAD

La Sala sostiene que su mera posesión encaja en el delito de contrabando, sin necesidad de acreditar que se destinaba a una actividad ilícita.

Los hechos ocurrieron la noche del 3 de julio de 2025, cuando un patrullero de Vigilancia Aduanera acudió a la zona tras recibir un aviso de que un helicóptero había detectado varias semirrígidas.

PUBLICIDAD

Al aproximarse a una de ellas, los agentes la iluminaron y emitieron señales luminosas y acústicas y dos embarcaciones arrancaron a gran velocidad y escaparon en direcciones opuestas.

El patrullero chocó fortuitamente con una tercera lancha que estaba entre las otras dos y tenía los motores apagados y en la que estaban los dos hombres que fueron condenados.

PUBLICIDAD

Los agentes rescataron además a un tercero que había caído al agua, sin poder precisar de cuál de las tres embarcaciones procedía. Este último fue absuelto en primera instancia porque no se acreditó su participación en los hechos.

La semirrígida intervenida tenía tres motores fueraborda de 300 caballos cada uno y carecía de número de identificación del casco. Además de las 60 garrafas de gasolina, llevaba unos 900 litros de combustible en el depósito interno, según los hechos probados.

PUBLICIDAD

Vigilancia Aduanera tasó la embarcación en 193.352,35 euros y esta fue destruida posteriormente con autorización judicial.

La defensa cuestionó la competencia de los tribunales de Almería, la plaza número 3 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Almería, porque la intervención se produjo fuera del mar territorial.

PUBLICIDAD

La Audiencia sitúa el punto de la interceptación en la zona contigua, que se extiende desde el límite exterior del mar territorial hasta las 24 millas náuticas. La Sala considera que las facultades de control aduanero en esa franja amparaban la intervención y que correspondía a los órganos judiciales de Almería enjuiciar el caso.

El tribunal también rechaza que los acusados sufrieran indefensión por las referencias a la tenencia o depósito de explosivos en algunas resoluciones. La Sala comprobó que el contrabando ya figuraba en la diligencia de información de derechos tras la detención y en los autos que encauzaron la causa hacia el juicio. EFE

PUBLICIDAD

mma/fs/lml