Guardar

Santander, 18 nov (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a trece personas en Cantabria y Asturias, tras llevar a cabo once registros en varios municipios de ambas comunidades, dentro de una operación contra el narcotráfico que sigue abierta, según ha informado la Delegación del Gobierno en Cantabria.

La operación se inició este martes y han participado unos cien efectivos de la Guardia Civil de Cantabria y Asturias, coordinados por el Juzgado de Instrucción de San Vicente de la Barquera (Cantabria).

PUBLICIDAD

Los efectivos de la Guardia Civil llevaron a cabo once registros en cinco municipios de Cantabria en la comarca de Liébana, en Torrelavega, en Suances, en Reocín y en Val de San Vicente, así como en diversas localidades asturianas.

Los agentes se han incautado en los registros de droga, dinero en efectivo y armas de fuego, aunque, según ha señalado el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, en un audio remitido a los medios, aún se está valorando la cantidad de lo incautado.

PUBLICIDAD

"No vamos a parar hasta limpiar las calles de Cantabria de la droga, que es una prioridad máxima de la Guardia Civil y de la Policía Nacional", ha concluido Casares, quien ha agradecido el trabajo que llevan a cabo ambos cuerpos de seguridad del Estado.

Los trece detenidos en la operación ya han pasado a disposición judicial. EFE