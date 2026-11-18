Guardar

Turín (Italia), 18 nov (EFE).- El estadounidense Frances Tiafoe, que ganó este miércoles al italiano Flavio Cobolli en las Finales ATP que se disputan en Turín (Italia), reveló que "nunca" se sintió "en una situación tan desigual" ante el apoyo del público a su anfitrión, pero destacó que "el ambiente fue una locura" y que aun así le gustó.

"Nunca me había encontrado en una situación tan desigual. Al menos cuando juego, me gusta decir que tengo aficionados en todas partes, pero aquello fue bastante brutal. Aunque, bueno, es lo que hay", dijo el tenista en declaraciones a un grupo reducido de medios, entre ellos EFE.

PUBLICIDAD

"Por mi parte, simplemente estoy contento de poder jugar siempre en un estadio lleno. Eso es lo que realmente importa para mí. Así que esta noche fue muy divertido jugar allí. El ambiente fue una locura y me gustó mucho", explicó después de eliminar a Cobolli y regalarle a Carlos Alcaraz su pase matemático a semifinales.

Sobre su próximo duelo, a todo o nada contra el ruso Daniil Medvedev por clasificar a semifinales, donde ya esperan Alcaraz y el alemán Alexander Zverev, rememoró el último partido contra el ruso, en el que se impuso en el Abierto de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

"Creo que lo más importante que puedo sacar de aquello es la valentía. Pienso que fue precisamente eso lo que me permitió superar la situación", aseveró.

"Jugué de forma muy agresiva. Aproveché las oportunidades cuando se presentaron y él te obliga a ejecutar los golpes al máximo nivel. Si no lo haces, es tremendamente difícil ganarle. Si lo consigues, tienes tus opciones, y eso es lo que pienso hacer", añadió.

PUBLICIDAD

"Todos estamos entre los ocho mejores jugadores del mundo, así que hay que asumir ciertos riesgos y buscar ese equilibrio entre riesgo y recompensa. Eso es lo que tendré que hacer el viernes", concluyó. EFE