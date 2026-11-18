Guardar

ELECCIONES CAMPAÑA

Madrid - Feijóo se recluye en Génova para preparar el debate que afronta tranquilo y confiado

PUBLICIDAD

(Texto enviado a las 12:36; 386 palabras)

- El PSOE dice que Sánchez se "humaniza" en Lecturas frente al "hijoputismo de Vox y PP"

(Texto enviado a las 13:11; 307 palabras)

Documentación | De Adolfo Suárez a Pedro Sánchez, políticos que han creído en el poder de la 'prensa rosa'

(Texto enviado a las 13:24; 588 palabras)

- Frente Amplio pelea por el último escaño con PP y Vox en provincias como Asturias

(Texto enviado a las 13:28; 489 palabras)

- Maíllo critica los "quince días de rojerío" del PSOE para quitarles propuestas electorales

(Texto enviado a las 11:15; 410 palabras)

- Rufián reta a Junts a comprometerse por escrito a "no votar con PP y Vox" en el Congreso

(Texto enviado a las 13:03; 257 palabras)

ELECCIONES DEBATES

Madrid - El debate cara a cara, el octavo en 50 años, siempre con audiencias millonarias

(Texto a las 8.53; 633 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios 8021459754)

- Técnicas de desinformación en los debates: falacias y selección interesada de datos

(Texto enviado a las 11:15; 552 palabras)

ELECCIONES JUNTS (Serie Previa)

Barcelona - Junts busca sobrevivir a la polarización del 29N a la espera del retorno de Puigdemont. Martina Alcobendas Mauri.

(Texto enviado a las 9:28; 698 palabras) (Foto)

ELECCIONES ERC (Serie Previa)

Barcelona - El tirón electoral de Rufián revitaliza a una ERC con la mirada puesta en la Generalitat. Marc Corominas Planas.

(Texto enviado a las 9:27; 705 palabras)

ELECCIONES GENERALES (Serie Previa)

Madrid - Últimas horas para solicitar el voto por correo para el 29N. Eduardo Sobreviela.

(Texto a las 8:32; 704 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios 8023407270)

JULIO IGLESIAS

Madrid - El juez investiga la querella contra Julio Iglesias por presunta agresión sexual

(Texto enviado a las 13:25; 650 palabras)

CASO LEIRE

Madrid - El juez del caso Leire incluye en una pieza secreta los pagos del PSOE a abogados

(Texto enviado a las 12:04; 425 palabras)

ESPAÑA POBLACIÓN

Madrid - Los nacimientos en España rompen la tendencia a la baja y suben un 1,2 % en 2025

(Texto enviado a las 11:42; 681 palabras)

INMIGRACIÓN CANARIAS

Valverde (El Hierro) - Sigue la derivación de migrantes desde El Hierro, adonde no llegan cayucos desde el lunes

- El Gobierno de Canarias monta en El Hierro un hospital de campaña para reforzar la asistencia a los inmigrantes rescatados

- Sánchez pedirá hoy más colaboración al presidente de Gambia ante la crisis migratoria

(Texto enviado a las 10:44; 479 palabras) (Foto) (Vídeo)

CINE ESTRENOS (Entrevista)

Madrid - Eduard Fernández: "La paternidad es cortar para tu hijo tus herencias familiares chungas". Marina Estévez Torreblanca

(Texto a las 8:30. 664 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CÓMIC PRECARIEDAD

Barcelona - Jordi Giol debuta con el cómic 'Eslabón débil', un retrato de la precariedad en Barcelona. Guillermo Cabellos

(Texto enviado a las 10:12; 639 palabras) (Texto) (Foto)

WIKIPEDIA ANIVERSARIO (Entrevista)

Madrid - El fundador de Wikipedia cree que si la IA lee esa enciclopedia es "bueno para el mundo"

(Texto enviado a las 10:00; 1059 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

TIEMPO LLUVIAS

Madrid - Lluvias, viento y olas de más de 6 metros antes de un "notable" bajón de las temperaturas

(Texto enviado a las 12:06; 757 palabras) (Texto) (Foto) (Vídeo)

PENDIENTES

GOBIERNO LEGISLATURA

Madrid - En la primera semana de campaña la Diputación Permanente del Congreso continúa con la actividad legislativa y debate y vota varios decretos aprobados por el Gobierno tras la convocatoria electoral, como los que contemplan medidas urgentes para reforzar la seguridad ferroviaria, apoyo financiero a Ceuta tras la crisis migratoria o el reconocimiento y protección de las familias monoparentales.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CARMEN MACHI (Entrevista)

Barcelona - La actriz Carmen Machi, que estrena la segunda temporada de Celeste (Movistar+), en la que interpreta de nuevo a Sara Santano, cuenta a EFE que desde que está metida en la piel del personaje los inspectores de Hacienda se acercan a saludarla y darle las gracias por humanizar a una profesión que rara vez tenía protagonismo en la pantalla. Lara Malvesí

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

MUSEO GUGGENHEIM

Bilbao - El Museo Guggenheim Bilbao presenta 'in situ: Zadie Xa. El patrón de la semilla (Seed Pattern)', cuarta exposición del ciclo 'in situ', en el que esta artista visual coreano-canadiense ha creado una obra ideada para su emplazamiento que entabla un diálogo con la arquitectura del edificio.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

15:30h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, preside, por vía telemática, la reunión del Comité Especializado de Situación sobre Ceuta.

PUBLICIDAD

ELECCIONES CAMPAÑA

18:30h.- Gijón.- ELECCIONES FRENTE AMPLIO.- La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, participa en un acto público en Gijón. CMI El Coto. Plaza de la República s/n. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PUBLICIDAD

19:30h.- Terrassa (Barcelona).- ELECCIONES JUNTS.- Junts per Catalunya celebra en Terrassa un acto de campaña con su cabeza de lista al Congreso por Barcelona, Miriam Nogueras, junto con el presidente del Parlamento de Cataluña, Josep Rull. Pl. Vapor Ventalló-C/ Rasa, 24. (Texto)(Foto) (Vídeo) (Audio)

ECONOMÍA

14:00h.- Madrid.- EMPRESAS RSC.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, clausura la 8ª edición de RADARSERES 2026, organizado por la Fundación SERES. Teatro Real.

PUBLICIDAD

17:00h.- Madrid.- FUNDACIÓN MICROFINANZAS.- La reina preside el acto de la Fundación Microfinanzas BBVA Palacio del Marqués de Salamanca. Asiste la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Paseo de Recoletos, 10. (Texto) (Foto) (Vídeo)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

16:00h.- Barcelona.- DECANOS MEDICINA.- Barcelona acoge a los decanos de Medicina de toda España para abordar los retos de la formación médica. Sant Antoni Maria Claret, 171. (Texto)

PUBLICIDAD

17:00h.- Toledo.- EDUCACIÓN JORNADA.- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, participa en la jornada 'El futuro de la educación en España'. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

18:00h.- Logroño.- DERECHOS HUMANOS.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, participa en una jornada sobre 'Derechos humanos: cultura y juventud frente a la barbarie'. Gran Vía, 2. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

CULTURA Y TENDENCIAS

14:00h.- Arteixo (A Coruña).- LUZ CASAL.- La cantante Luz Casal recibe el Premio Fernández Latorre como reconocimiento a su trayectoria musical de casi cinco décadas. Museo Santiago Rey Fernández-Latorre. (Texto) (Foto)

17:00h.- Sevilla.- JUAN DE MESA.- Inauguración de la exposición exposición ‘Juan de Mesa (1583-1627)’ en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Museo de Bellas Artes. (Texto) (Foto)

18:00h.- Barcelona.- PREMIO MENINAS.- La Delegación del Gobierno en Cataluña concede a la cineasta Isabel Coixet uno de sus premios 'Meninas 2026' a personas o proyectos que destacan por su labor y compromiso contra las violencias machistas. Sala de Actos Migjorn del Campus Mundet de la Universitat de Barcelona. (Texto)(Foto)

19:00h.- Barcelona.- PREMIOS SOCIALES.- Isabel Allende y Josep Maria Pou, galardonados con la quinta edición de los premios Diana Garrigosa de la Fundación Pasqual Maragall. Lepant 150. (Texto)

EFE

slp

Redacción EFE Nacional (34)913 46 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245