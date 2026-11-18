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La Restinga (El Hierro), 18 nov (EFE).- La derivación de las personas migrantes que han llegado en cayucos a El Hierro sigue en marcha y este miércoles han sido trasladadas en un ferri unas 500, entre ellas en torno a 40 menores, con destino a Tenerife y Gran Canaria, informaron a EFE fuentes cercanas al dispositivo.

Solo entre este martes y hoy miércoles han salido de El Hierro unas 1.000 personas migrantes, aproximadamente, en servicios especiales de ferri y también en los ordinarios de transporte de pasajeros.

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Todo ello mientras se prolonga la interrupción del flujo de llegadas de cayucos a Canarias.

El último del que se tiene constancia fue uno con 112 personas a bordo que fue conducido por Salvamento Marítimo hasta el muelle de La Restinga a las 17:30 horas del pasado lunes.

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Ya en esa jornada se notó un descenso pronunciado en la llegada de embarcaciones precarias con respecto al fin de semana, que se saldó con 23 embarcaciones con 3.047 personas a bordo, la mayoría desembarcadas en El Hierro.

Según el último informe del Ministerio del Interior, a Canarias han llegado más de 11.000 personas migrantes de forma irregular desde que comenzó noviembre. EFE

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