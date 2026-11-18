Guardar

Madrid, 18 nov (EFE).- En el sexto día de campaña electoral, los candidatos Pedro Sánchez (PSOE) y Alberto Núñez Feijóo (PP) no celebrarán mítines y restringen su agenda pública al formato entrevista al estar inmersos en preparar el debate cara a cara que se celebrará el jueves.

Será una jornada en la que Sánchez y Feijóo figuran en entrevistas en distintos formatos y en la que la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, será la única aspirante de los partidos a los que los sondeos dan un mayor número de votos el 29N que celebra un mitin.

PUBLICIDAD

- PSOE: Tras ser entrevistado el lunes en Telecinco, Sánchez vuelve al formato entrevista por la mañana en Antena 3, mientras que la revista Lecturas publica un reportaje en el que el presidente del Gobierno habla sobre su lado más personal y familiar, así como sobre los acontecimientos que han marcado su vida hasta ahora.

- PP: Se publicara la entrevista a Feijóo en el pódcast 'El sentido de la birra', de forma que tendrá la agenda vacía de actos de campaña para preparar el cara a cara con Sánchez. Figuran entre las actividades del partido un acto de la candidata al Congreso por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, con la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado.

PUBLICIDAD

- Vox: El candidato del partido, Santiago Abascal, no tiene actividades previstas, pero el resto de candidatos del partido al Congreso ofrecen entrevistas y mantienen encuentros con los medios en distintos puntos de la geografía.

- Frente Amplio: Su candidata, Ada Colau, participa en un mitin en Gijón por la tarde.

- Podemos: La candidata de la formación morada a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, atiende a la prensa tras mantener una reunión con las organizaciones de empleados públicos afectados por la temporalidad en las administraciones públicas, al tiempo que ofrece una entrevista por la mañana en RNE y por la noche en informativos Telecinco.

PUBLICIDAD

- PNV: Los cabezas de lista de PNV por Álava, Gorka Urtaran, y por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, intervienen en un mitin en Llodio (Álava).

- EH Bildu: El número uno de la lista de EH Bildu por Bizkaia, Oskar Matute, interviene en un acto electoral en Sestao (Bizkaia).

- BNG: El candidato Néstor Rego participa en un mitin en Betanzos junto a Antón Tenreiro (candidato a la alcaldía de Betanzos), Carlos Días (candidato por A Coruña al Congreso) y Mercedes Queixas (candidata y diputada en el parlamento gallego).

PUBLICIDAD

- Coalición Canaria: La candidata de Coalición Canaria-Primero Canarias al Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido, mantiene a lo largo del día varios encuentros con colectivos sociales y sindicatos, entre otras actividades.EFE