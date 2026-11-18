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Madrid, 18 nov (EFE).- El sindicato de maquinistas Semaf seguirá adelante con su movilización del próximo 23 de noviembre y estudia la convocatoria de huelga en nuevas fechas ya que ve insuficiente el documento que les trasladó ayer el Ministerio de Transportes para firmar y poner fin al conflicto.

Semaf sostiene en un comunicado que lo recogido en este documento entregado ayer a los Comités Generales de Empresa de Renfe y Adif es insuficiente y reclaman realidades y no nuevas promesas.

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Entienden que muchos de estos puntos aún están pendientes de aprobarse y de realizar su tramitación correspondiente y que Semaf "ha perdido la confianza para aceptar compromisos que luego se quedan en el tintero".

Tampoco están de acuerdo con el enfoque y el abordaje de los puntos que faltan por aprobar.

Además, consideran que la redacción del documento denota una ausencia de conocimiento y fondo ferroviario, "como si estuviera escrito por personas ajenas al sector y a la problemática de cada punto, o por quienes se encuentran con estas reivindicaciones de nuevas porque realmente no han venido trabajando estas reclamaciones ni su desarrollo".

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Semaf, aparte de ir junto con el Comité General de Empresa de Renfe como organización mayoritaria, también tiene planteada una conflictividad propia para mantener la independencia negociadora, recalca en un comunicado.

Respecto al documento entregado en el Ministerio de Transportes, el sindicato de maquinistas desconoce cuántas organizaciones del Comité General de Empresa de Renfe lo firmarán finalmente y si habrá mayoría para resolver la conflictividad planteada por dicho órgano. EFE

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