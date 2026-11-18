Guardar

Madrid, 18 nov (EFE).- Seis nuevos embajadores, entre ellos los de Irak y Alemania, han entregado este miércoles a Felipe VI sus cartas credenciales en una tradicional ceremonia con la que se acreditan como representantes y máxima autoridad diplomática de otro país en España.

Felipe VI ha recibido así las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Malta, Honduras, Austria, Estonia, Alemania e Irak en el acto que se ha celebrado en el Palacio Real.

PUBLICIDAD

En esta ocasión, previsiblemente la última del año, han presentado sus cartas credenciales el embajador de Irak, Ali Shimran Hachem Albaay; el de la República Federal de Alemania, eiko Christoph Thoms;el de Malta, Simon Pullicino; y la de la República de Honduras, Ana Paola Hall García.

También se han presentado ante el rey Lembit Uibo, embajador de Estonia; y Peter Huber, de Austria.

Una vez que se han presentado cada embajador y su delegación por separado en la Cámara Oficial del Palacio Real, el monarca ha mantenido una reunión con cada uno de los seis en otra sala para intercambiar impresiones sobre el estado de las relaciones bilaterales.

PUBLICIDAD

La ceremonia de entrega ante el jefe del Estado de las cartas credenciales se remonta al siglo XVIII y se ha mantenido prácticamente intacta en su desarrollo hasta la actualidad. EFE

(foto) (vídeo)