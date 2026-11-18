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Madrid, 18 nov (EFE).- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha resaltado este miércoles que la emergencia climática es "el mayor reto de nuestro tiempo" y que abordar este problema es "urgente".

Lo ha dicho desde Antalya (Turquía), donde participa en la actual COP31, en una intervención telemática en la V edición del foro 'Metafuturo', un evento organizado por Atresmedia en el Ateneo de Madrid.

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En este contexto, la ministra ha considerado que "si hay un gran reto, un gran desafío global transversal, que afecta a toda la economía y a cada uno de los ciudadanos, que es urgente y que condiciona la prosperidad, el bienestar, y la seguridad es la emergencia climática".

"La emergencia climática es el mayor reto de nuestro tiempo", ha remachado Aagesen, que ha recordado los hallazgos de un informe reciente que determinaba que de los nueve límites planetarios, siete se han sobrepasado.

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Según ha reflexionado, "esos límites nos dicen que necesitamos un planeta que garantice la seguridad y el bienestar", por lo que las decisiones que se adopten en materia climática "son urgentes, necesarias, pero sobre todo tienen que tener un profundo sentido humanista, un sentido que apueste por agendas de crecimiento, pero que sean justas, sean inclusivas, sean sostenibles".

La ministra también ha observado que actualmente hay un "ciclo electoral global, que puede marcar claramente un cambio de rumbo de nuestra capacidad a la hora de decidir, a la hora de responder a todos y cada uno de los grandes desafíos; un escenario donde se confrontan dos modelos radicalmente opuestos".

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Esos modelos son, según ha precisado: "El reconocimiento de la ciencia, de la verdad, de la realidad, la correcta identificación de las causas y también las soluciones o la negación y el incremento de la vulnerabilidad a la que estamos expuestos".

En cuanto a su participación en la COP31 en Antalya, Aagesen ha reiterado la importancia del multilateralismo y ha señalado que, de su paso por esta cumbre hay evidencia de que son "muchos más, una mayoría convencida, que sí quiere seguir defendiendo el planeta y avanzar en esta transición".

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Aagesen ha insistido en la importancia de la transición energética "como motor de cambio"; una transición energética, según ella, "más necesaria que nunca, en un mundo donde estamos viviendo dos guerras fósiles, la de Ucrania y Oriente Medio, que han evidenciado que somos vulnerables y dependientes de los combustibles fósiles".

El gran reto en esta cumbre "es apostar por una agenda de abandono de los combustibles fósiles", ha opinado. EFE