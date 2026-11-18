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Barcelona, 18 nov (EFE).- El cabeza de lista de ERC al Congreso por Barcelona, Gabriel Rufián, ha retado este miércoles a la número uno de Junts en las elecciones generales del 29N, Miriam Nogueras, a comprometerse por escrito a "no votar con PP y Vox", en la Cámara Baja, "en contra de la clase trabajadora catalana".

Así lo ha dicho en una rueda de prensa organizada por la Agencia EFE con motivo de la campaña de las elecciones del 29 de noviembre, después de que Nogueras instara a todos los candidatos catalanes a comprometerse por escrito a hablar "siempre" en catalán en el Congreso, ante la "amenaza" de PP y Vox de "prohibirlo".

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Rufián ha querido dejar claro que, pese a no ser su lengua materna, el catalán es el idioma que él ha "escogido" para hablar con sus hijos e incluso considera que "debería ser la única lengua reconocida y oficial en una hipotética Cataluña independiente".

Pero el debate sobre si hay que usar siempre el catalán en el Congreso "es una matraca" que solo existe en Cataluña, ya que, según ha destacado, diputados de Bildu y BNG no crean polémicas lingüísticas de este tipo con el euskera o el gallego.

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Según Rufián, "está muy bien" que Nogueras use siempre el catalán en el Congreso, pero al candidato de ERC le "gustaría mucho más" que la cabeza de lista de Junts firmase "un papel comprometiéndose a no votar con PP y Vox en contra de la clase trabajadora catalana".

"Para mí el patriotismo no solo es un símbolo, una bandera, un idioma, que también. Es lo que tú votas, lo que tú haces, defiendes o dices", ha remarcado.

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Rufián ha reivindicado el hecho de "hacer independentismo en castellano" y ha pedido salir del "bucle" de esta clase de debates que "no están en la calle" y que son fruto de la "presión absolutamente tóxica" de Junts.

En su opinión, Junts alienta este tipo de polémicas "para tapar lo que luego vota", al lado de PP y Vox, en el Congreso de los Diputados.

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"Me encantaría que Nogueras no votara con PP y Vox en contra de su pueblo", ha insistido. EFE

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