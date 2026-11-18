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Palma, 18 nov (EFE).- Una jueza ha dictado prisión provisional para el hombre acusado de disparar en el muslo a un policía local de Palma (Mallorca) el pasado sábado en unos altercados en el barrio de Camp Redó, después de que el individuo le quitara el arma al agente.

La magistrada titular de la plaza 5 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Palma, en funciones de guardia, ha acordado enviar al arrestado a prisión provisional comunicada y sin fianza, según han informado fuentes jurídicas.

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En cuanto a otros tres arrestados por esta causa, la jueza ha decidido dejarlos en libertad.

Los hechos ocurrieron a última hora de la tarde del sábado, cuando varios agentes municipales acudieron al barrio de Camp Redó por un aviso ciudadano ante las molestias que ocasionaba una barbacoa, según informó la Policía Nacional, encargada de la investigación.

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El grupo de personas que había organizado la barbacoa se enfrentó a los agentes y les lanzó piedras y otros objetos.

Cuando los policías procedieron a detener a uno de los implicados, por atentado a la autoridad, otro de los integrantes del tumulto le quitó el arma reglamentaria a uno de ellos y le disparó dos tiros en el muslo.

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El presunto autor fue reducido y detenido por otros agentes. Además del delito de tentativa de homicidio, al arrestado se le imputa otro de atentado contra agentes de la autoridad por haber agredido presuntamente a otros policías locales antes de efectuar los disparos, ha explicado la Policía.

El policía herido fue atendido por los servicios de emergencias y trasladado al Hospital Son Espases mientras que el agresor fue reducido y detenido. EFE

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