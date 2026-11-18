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Madrid, 19 nov (EFE).- Una mujer de 47 años ha muerto este miércoles por la noche tras recibir varias puñaladas en una vivienda del municipio madrileño de Parla a manos de un hombre con el que mantenía o había mantenido una relación, suceso que la Policía Nacional investiga como un posible caso de violencia machista.

Fuentes policiales han informado a EFE de que fue el propio agresor quien ha avisado a Emergencias 112 del crimen. EFE

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