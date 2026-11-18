18/11/2026 La candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, ofrece declaraciones a los medios antes de una reunión con las organizaciones de empleados públicos afectados por el abuso de la temporalidad, en el Centro de Creación Contemporánea Quinta del Sordo, a 18 de noviembre de 2026, en Madrid (España). La reunión tiene lugar para conocer las reivindicaciones de este colectivo de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre (29N). POLITICA Fernando Sánchez - Europa Press

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La candidata de Podemos para las elecciones del 29 de noviembre, Irene Montero, sospecha que en el 'cara a cara' que tendrá lugar este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, argumentará que "España va como un cohete" y apelará al voto útil en la izquierda; mientras que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "tratará de pasar por debajo del radar" sin contar "las cosas que realmente quiere hacer".

"Creo que el señor Feijó va a tratar de pasar por debajo del radar y que no va a poder contar en ese debate ni en ninguno, como no está pudiendo contar en campaña, las cosas que realmente quiere hacer", ha expuesto Montero en unas declaraciones a medios.

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Asimismo, ha sostenido que el PP se presentará como "el bloque de cargárselo todo". Por otro lado, ha criticado que el PSOE insistirá en que "este Gobierno es el mejor del mundo, que es todo una maravilla" y que "da igual si la gente recibe la nómina y al día siguiente ya esté echando cuentas".

DENUNCIA QUE PSOE Y FRENTE AMPLIO QUIEREN DEJARLA FUERA DEL DEBATE

Montero ha denunciado también que el PSOE y Frente Amplio están insistiendo en echar a Podemos de los debates electorales. En este sentido, Montero ha reivindicado la participación de la formación 'morada' para que los votantes vean que hay "tres opciones".

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"Yo espero que el Partido Socialista y Frente Amplio dejen de insistir en echarnos del debate y que podamos participar y que se puedan ver esas tres opciones que existen", ha señalado. Así, Montero ha defendido que "lo importante" es que se escuchen "todas las opciones", pero ha lamentado que si únicamente participan PP, Vox, PSOE y Frente Amplio "solamente se están mostrando dos de las tres opciones".

Por un lado, la eurodiputada ha hecho referencia a la propuesta que en su opinión ofrecen PP y Vox quienes abogan por "tirar todo por tierra" y "una involución de derechos". Del mismo modo, ha señalado que la otra opción que hay representada actualmente en los debates es la que proponen PSOE y el Frente Amplio, quienes alegan que "todo está de maravilla" y que este ha sido "el mejor Gobierno del mundo".

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"Pero es que hay una tercera opción en este país, que es una alianza republicana antifascista entre Gabriel Rufián y Podemos", ha reivindicado Montero para defender que su candidatura defenderá que "no basta con parches" y que "hay que atreverse a bajar el precio de los alquileres, de los alimentos y a dejar de gastar el dinero en armas".

Respecto a la respuesta de la Junta Electoral Central (JEC) de cara al debate entre los principales candidatos que se celebrará el 26 de noviembre y que por el momento excluye a la dirigente de Podemos, Montero ha reiterado que aún no han recibido una respuesta y que esta se obtendrá cuando la JEC se reúna.

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CONFIRMA QUE SIGUEN APOYANDO EL REFERÉNDUM EN CATALUÑA

Por otro lado, en cuanto a la apuesta por un referéndum en Cataluña sobre la independencia, Montero ha confirmado que Podemos sigue apostando por ello, aunque no lo lleven explícitamente en su programa electoral. "Por supuesto, se da por hecho. Los hemos defendido cuando nos costaba un chorrón de votos (...) y lo seguimos defendiendo", ha explicado.

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La candidata de Podemos ha insistido en que Cataluña tiene "derecho a decidir" y por ello "tiene que haber un referéndum" cuando la sociedad catalana lo decida. En este sentido, ha expresado que no solo tiene que poder haber una votación, sino también debates "con toda naturalidad" porque "España es un país plurinacional".

ASEGURA QUE EL PP QUIERE "INSTALAR EL CUENTO DE LA CRIADA" EN ESPAÑA

Montero ha reprochado a la diputada del PP y número dos por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, sus declaraciones este lunes en un acto sobre la inmigración y la natalidad de las familias españolas, y ha acusado a la derecha de querer "instalar el cuento de la criada".

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Así, ha señalado que es "el modelo que propone la derecha" de tener a las personas migrantes "trabajando como esclavas" y a la "mujeres de vuelta a casa". "Qué casualidad que a las Cayetanas Álvarez de Toledo, a las señoras Ayuso, nunca les toca doblar el lomo", ha espetado.