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Burgos, 18 nov (EFE).- El entrenador del Cedevita Olimpija Liubliana, Zvezdan Mitrovic, se mostró satisfecho con la victoria de su equipo ante el Recoletas Salud San Pablo Burgos (76-62) y destacó especialmente el rendimiento defensivo de sus jugadores.

"Cuando dejas a tu oponente en 62 puntos, eso es genial para mí", señaló el técnico, que quiso poner el acento en el trabajo colectivo por encima de las actuaciones individuales.

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Mitrovic valoró la capacidad de su equipo para controlar el encuentro, especialmente a partir del segundo cuarto, cuando los eslovenos consiguieron abrir una importante brecha en el marcador.

El preparador evitó destacar a un jugador en particular y consideró que el triunfo fue consecuencia del esfuerzo de todo el grupo, tanto en ataque como en defensa.

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El entrenador también reconoció que el Cedevita ha experimentado una evolución positiva durante los últimos cinco o seis partidos, después de un comienzo en el que algunos aspectos del juego no terminaron de funcionar como esperaba.

Uno de los principales problemas del conjunto esloveno continúa siendo la situación física de la plantilla.

"Tenemos un verdadero problema al principio con los jugadores lesionados. Estamos jugando sin una plantilla completa", explicó Mitrovic, que reconoció las dificultades para trabajar con todos sus efectivos disponibles. EFE

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vfr/sab