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Madrid, 18 nov (EFE).- El ministro del Interior y candidato del PSOE al Congreso por Madrid, Fernando Grande Marlaska, ha apelado este miércoles al voto del colectivo LGTBI+ porque, ha dicho, no se puede dar por hecho que todos los avances estén garantizados: "Si la derecha llega al Gobierno, no será tan fácil seguir siendo nosotros mismos".

"Soy gay, soy el primer juez y el primer ministro abiertamente homosexual de la historia de España", afirma Marlaska en un vídeo grabado en el madrileño barrio de Chueca y colgado en redes sociales.

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Mientras Estados Unidos celebra tener su primer senador abiertamente homosexual, España lleva tiempo "abriendo camino", apunta recordando la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo o el reconocimiento legal de las personas trans.

Pero, advierte, el PP se opuso a esas iniciativas; "Este 29 noviembre nos jugamos más de lo que pensamos; depende de ti", concluye. EFE