Guardar

Barcelona, 18 nov (EFE).- El servicio de Rodalies de Cataluña continúa marcado este miércoles por los retrasos generalizados debido a las cancelaciones de trenes como resaca de la jornada de huelga de ayer de los maquinistas.

La red ferroviaria opera con demoras que han superado a primera hora los 20 minutos de media en líneas como la R1, la R2N, la R2S y la R4 y que se han ido reduciendo con el paso de las horas, aunque Renfe sitúa todavía los retrasos por encima de los 15 minutos de media.

PUBLICIDAD

En el inicio del servicio, once trenes de la red de Regionales y Rodalies se han eliminado por no estar situados en las cabeceras, ya que debido a la huelga los convoyes no pudieron llegar a los lugares desde donde salen a primera hora de la mañana.

A las 8:30 horas, circulaban el 93 % de los trenes y se habían suprimido un 7 %.

La R4, la R2 Sud, que conecta Sant Vicenç de Calders (El Vendrell, Tarragona) y Barcelona pasando por Vilanova i la Geltrú, y la R1, que enlaza L'Hospitalet de Llobregat con Maçanet Massanes, en Girona, son las que acumulan mayores retrasos.

PUBLICIDAD

Para paliar los problemas en Rodalies, se mantiene para hoy el refuerzo del servicio de autobuses interurbanos.

En la Estació de Sants de Barcelona, los viajeros se mostraban resignados ante la enésima jornada de retrasos en Rodalies. "Ha habido días peores", aseguraba a EFE uno de los usuarios, tras señalar que su tren había pasado con un "retraso notable".

PUBLICIDAD

Respecto a los servicios mínimos de ayer, que volvieron a ser incumplidos por los sindicatos, Catalunya Ràdio ha asegurado hoy que el sindicato Semaf aconsejó a sus maquinistas en un grupo de WhatsApp ignorar el correo electrónico para no tener que recibir por esa vía la comunicación de servicios mínimos.

Un portavoz de Semaf ha asegurado a EFE que la ejecutiva del sindicato no ha dado esa instrucción y que no le consta la existencia de este consejo en ningún grupo de Whatsapp de maquinistas en Cataluña.

PUBLICIDAD

En el día de ayer, Cataluña volvió a vivir de nueva una jornada de movilidad caótica por el enésimo incumplimiento de los servicios mínimos por parte de los maquinistas, lo que llevó al Govern cataalán a instar a Renfe a abrir expedientes y a llegar incluso al despido en los casos más graves de reiteración. EFE

(vídeo) (audio)