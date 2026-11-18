Guardar

Redacción deportes, 18 nov (EFE).- La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) reclamó este miércoles medidas urgentes ante situaciones que "ponen en peligro" la integridad física y psicológica de los colegiados, en referencia a los "graves y reiterados episodios de violencia" que denuncian haber sufrido en Cataluña.

"La Asociación solicita a la Federación Catalana de Fútbol y al Comité Técnico de Árbitros una respuesta contundente, asistencia jurídica y médica para los afectados y un endurecimiento del régimen disciplinario", para garantizar la seguridad y protección del colectivo arbitral, se informa en el comunicado de la AESAF.

PUBLICIDAD

El organismo habla de agresiones colectivas, como la que sufrió un colegiado, quien llegó a recibir amenazas de muerte y tuvo que solicitar intervención policial el pasado 31 de octubre durante un encuentro de Juvenil Segunda División entre el CD Carmelo y la Escola Esportiva Guineueta "por parte de varios jugadores y aficionados del equipo local".

Una situación similar sufrió otro árbitro el 14 de noviembre durante el encuentro de Tercera Catalana entre el Deportivo Paraguay FC y la UD Pastrana, que tuvo que ser suspendido después de que el colegiado fuera rodeado y agredido, y tuviera que solicitar la presencia de los Mossos d'Esquadra, quienes le acompañaron hasta su domicilio.

PUBLICIDAD

En la nota, la asociación considera "inadmisible que quienes ejercen la labor arbitral se vean expuestos a situaciones de violencia" y reclama al presidente de la Federación Catalana de Fútbol, Joan Soteras, y al presidente de su Comité Técnico de Árbitros, Xavier Moreno, que "adopten medidas específicas de protección para los colegiados y pongan a disposición de los afectados los servicios jurídicos y médicos de ambas instituciones".

La AESAF solicita seguir el ejemplo de la Real Federación Gallega de Fútbol, "que recientemente ha acordado promover una modificación de su normativa para contemplar sanciones más severas, incluida la posibilidad de inhabilitación permanente en los supuestos de especial gravedad previstos legalmente".

PUBLICIDAD

También piden a los árbitros "que dejen constancia detallada en las actas arbitrales" de agresiones, amenazas o comportamientos violentos, para presentar las denuncias correspondientes y se emprendan las acciones legales oportunas "por la vía civil o penal".

"La Asociación insiste en que ningún árbitro debería sentir miedo por ejercer su labor y recuerda que garantizar su seguridad es una responsabilidad compartida de las instituciones y de todos los integrantes del fútbol", concluyen. EFE

PUBLICIDAD