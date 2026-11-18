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Madrid, 18 nov (EFE).- España afrontará el resto de la semana con más lluvias, fuertes vientos y olas de más de seis metros en el Cantábrico, a los que se sumará desde mañana un "notable descenso" de las temperaturas, tras varios días de ambiente cálido para la época del año con máximas de hasta 30 grados en el este peninsular a mediados de noviembre.

Estos próximos días continuará un tiempo "típico de otoño" marcado por la sucesión de frentes asociados a borrascas atlánticas que darán lugar a lluvia, especialmente en Galicia y entorno del sistema Central, ha señalado Rubén Del Campo, portavoz de Aemet, quien ha incidido en el "importante" temporal marítimo que afectará a toda la fachada cantábrica y Galicia.

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En cuanto a las temperaturas, el portavoz ha explicado que hoy seguirán siendo muy altas con máximas de hasta 30 grados en Murcia, 28 grados en Alicante y 26 grados en Sevilla; Sin embargo, el jueves bajan de forma "notable" por la entrada de una masa de aire frío para situarse ya en valores normales o algo por encima, sobre todo en el área mediterránea.

Este miércoles podría ser el día más lluvioso de la semana con precipitaciones casi generalizadas, más persistentes y abundantes en Galicia, entorno del sistema Central y serranía de Cuenca y con menor probabilidad en el sureste y en las Baleares.

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La cota de nieve estará alta por encima de 2.000-2.400 metros, aunque bajará en la cordillera cantábrica hasta unos 1.500 metros.

Del Campo ha hecho especial hincapié en el viento que hoy soplará con rachas muy fuertes en amplias zonas del norte, centro y este peninsulares y también en Baleares, además de mal estado de la mar, con olas de 3 metros en las costas del archipiélago balear y de más de 5 o 6 metros en el Cantábrico, donde "el peligro puede ser importante".

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Las temperaturas seguirán siendo muy altas para mediados de noviembre, con máximas de hasta 30 grados en Murcia, 26 grados en Valencia, Melilla y Las Palmas de Gran Canaria y 25 grados en Castellón y Córdoba y hasta 24 grados en Barcelona, Tarragona, Málaga, Almería y Huelva.

El jueves, un nuevo frente atravesará la península y tras él una masa de aire más fría, lo que se traducirá en un descenso "generalizado" de las temperaturas, y así en el interior peninsular, las máximas apenas dejarán 11 grados en León y Lugo, 12 grados en Burgos, Palencia, Salamanca y Soria, y 13 grados en Ávila, Segovia, Valladolid y Zamora.

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En Madrid y Guadalajara los termómetros no pasarán de los 15 grados, frente a los 18 grados previstos para este miércoles.

Las mínimas también descenderán con valores de 5 grados en Ávila, Burgos y Teruel; 6 grados en Cuenca, León, Salamanca, Segovia y Soria, y 7 grados en Ciudad Real, Lugo, Palencia, Pamplona y Valladolid.

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Las lluvias serán más intermitentes que en el día previo y caerán en menos zonas y, de nuevo, las más abundantes se darán en Galicia y montañas del interior peninsular, con una cota de nieve entre 1.500 a 1.800 metros y con un viento que soplará de nuevo con fuerza en el norte, centro, este peninsular y en Baleares.

El viernes será un día más estable, de "transición" entre el paso de frentes y que dejará nubes y bancos de niebla por la mañana, pero tendiendo a quedar más despejado y sólo lloverá en Galicia y de forma débil en el Cantábrico y en la meseta norte, con temperaturas que bajarán ligeramente.

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El sábado llegará un nuevo frente más activo que afectará a casi toda España, con lluvias en amplias zonas del norte, centro y oeste peninsular mientras que en Baleares este y sur quedarán al margen y muy "abundantes, fuertes y persistentes" en Galicia, en el oeste de Castilla y León y en el entorno del sistema Central.

Habrá rachas de viento fuertes en el Cantábrico, menos intenso que en días previos, y las diurnas bajarán en el norte, en cuyo interior quedarán entre 10 y 15 grados, mientras que subirán en el sur, donde se superarán los 20 grados.

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Para el domingo se espera "un día más estable", con lluvias ocasionales en el norte peninsular y en montañas del interior, y con temperaturas algo más bajas, especialmente las nocturnas, antes de dar paso a un lunes con frío de madrugada y con heladas en amplias zonas del norte y centro de la península. EFE

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