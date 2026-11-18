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Madrid, 18 nov (EFE).- Once comunidades autónomas han activado este miércoles el aviso por lluvias, fuertes vientos o por temporal marítimo, con especial incidencia en la cornisa cantábrica y Galicia, donde hay nivel naranja (peligro importante) por fenómenos costeros adversos con olas de hasta 6 metros.

Los avisos afectan a las comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Región de Murcia, La Rioja y la Comunidad Valenciana, según datos de la Agencia de Meteorología (Aemet) en su página web.

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En Galicia el nivel naranja por temporal marítimo afecta al litoral de A Coruña, las Rías Baixas y el Miño de Pontevedra, así como a A Mariña lucense, con olas de 5 a 6 metros y vientos del suroeste de entre 50 y 61 kilómetros por hora (fuerza 7) en algunas zonas; Además, hay avisos amarillos por rachas de viento de hasta 80 km/h en A Mariña y el noroeste y oeste de A Coruña.

Las comunidades de Asturias, Cantabria y País Vasco tienen alerta naranja por mar combinada del noroeste con olas de 5 a 6 metros, aviso que se activará en el litoral asturiano y cántabro entre las 10:00 horas y las 13.00 horas peninsular y hasta la medianoche, y que en el caso del País Vasco comenzará a las 21:00 horas.

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Las lluvias afectarán a Castilla y León, en amarillo por precipitaciones en el sur de Ávila y Sistema Central de Salamanca, donde podrán acumularse hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas y 15 litros en una hora; Además, a partir de las 18:00 horas se activará el nivel amarillo por viento en Burgos, Palencia y Soria, con rachas de hasta 80-70 kilómetros por hora.

En Extremadura, la provincia de Cáceres está en amarillo por lluvias, con acumulaciones de hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas en el norte y las comarcas de Villuercas y Montánchez, y de 40 litros en el Tajo y Alagón y la meseta cacereña.

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Castilla-La Mancha está también en amarillo por lluvias que podrán dejar hasta 50 litros en 12 horas en los Montes de Toledo y 40 litros en la Sierra de San Vicente, el valle del Tajo y la Serranía de Cuenca. Además, hay alerta amarilla por viento del oeste y noroeste en zonas de Albacete, Cuenca, Guadalajara y Toledo, con rachas de hasta 80-70 km/h.

En La Rioja y en la Región de Murcia y en las provincias de Valencia (Comunidad Valenciana) y en las de Almería, Granada y Jaén (Andalucía) se mantiene el aviso amarillo por fuertes rachas de viento, que subirán hasta los 80-70 kilómetros por hora, o por mala mar.

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Aemet advierte de que con el aviso naranja el peligro es importante y los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas podrían sufrir impactos graves. EFE