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Sevilla, 18 nov (EFE).- Las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las que hablaba sobre la "decadencia" de Andalucía han agitado la campaña en la Comunidad y han provocado las críticas de los partidos de izquierdas y la defensa del PP.

En un mitin en Móstoles el pasado domingo, Ayuso aseguró que la "Andalucía socialista" provocó que la región fuera un "desastre" llena de "decadencia" y habló de "gente garrapatera".

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Desde el PSOE creen que las palabras de Ayuso se refieren a la Comunidad y sus habitantes y desde el PP achacan no a la región, sino a la gestión que los socialistas hicieron en ella durante los años que estuvieron al frente de la Junta.

Ayuso ha salido al paso de esa polémica y ha asegurado este miércoles antes de participar en un acto de campaña electoral en Segovia que en sus palabras no hacía referencia a Andalucía sino al "socialismo que en Andalucía robó con los ERE".

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Preguntada por los periodistas por la polémica generada por sus palabras del pasado fin de semana, cuando habló de "gente garrapatera" en la "Andalucía socialista", Ayuso ha incidido en que el socialismo "llevó a Andalucía a las peores cuotas de empleo, prosperidad y educación".

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Ayuso ha incidido en que "Andalucía ya salió del socialismo, de la utilización de lo público para hundirlo, como hicieron con los ERE, el empleo o la educación. Y no, señores demagogos: no me meto con los andaluces. Me meto con la decadencia, la podredumbre y las cadenas del PSOE", ha dicho.

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La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, ha asegurado que las declaraciones de Ayuso son la verbalización de un desprecio "estructural" de la derecha a la comunidad y ha exigido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que censure las declaraciones de la presidenta madrileña, a la que ha asegurado que tiene miedo.

El portavoz del grupo parlamentario del PP en la Cámara andaluza, Toni Martín, ha restado peso a la polémica y ha asegurado que Ayuso no se refirió en sus declaraciones a Andalucía sino a la acción de los gobiernos del PSOE en esta comunidad.

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Desde Vox Andalucía, su portavoz adjunta en el Parlamento regional, Paula Badanelli, ha afeado que se enfrente a unas regiones con otras y ha deseado que las palabras de Ayuso sean "un lapsus porque desde luego ni se corresponde con la realidad ni creo que sea una forma correcta de hacer campaña".

El líder de Adelante Andalucía, José Ignacio García, cree que las palabras de Ayuso deberían haber provocado una reacción en Moreno y considera que su silencio es una "vergüenza" que legitima las declaraciones de su "jefa".

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Por Andalucía ha anunciado que pedirá en el Parlamento andaluz la reprobación de Ayuso por unas palabras que, para su líder, Antonio Maíllo, son "ofensivas y despectivas" hacia la comunidad. EFE