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Madrid, 18 nov (EFE).- La Guardia Civil ha dedicado su calendario solidario del año 2027 a la Federación Española de Familias de Cáncer Infantil, a la que irán destinados todos los fondos que se recauden con su venta.

El instituto armado ha presentado el calendario de este año en un acto en la Dirección General de la Guardia Civil en el que han intervenido tanto la directora del cuerpo, Mercedes González, como la presidenta de la Federación, Verónica Ortiz.

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En su intervención, González ha asegurado que, en las 13 imágenes del calendario, se plasman "principios fundamentales como el valor, el corazón, la inteligencia, la curiosidad, la superación o la fortaleza", reflejando lo que viven las familias a las que esta federación acompaña.

Además, ha revelado que ella misma es superviviente de cáncer, y que, con 28 años amaneció "en una UVI rodeada de niños", y ha dicho que "nunca olvidará esas caras".

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"En el hospital donde me operaron no sabían qué hacer conmigo: si llevarme al mundo de los adultos o llevarme al mundo de los niños. Yo nunca olvidaré esas caras. Y nunca olvidaré que en la segunda y la tercera operación lo que pedí es que me llevaran al mundo de los adultos, porque yo no era capaz de afrontar el dolor con ellos. Por lo tanto, este calendario cierra para mí un círculo y una herida muy importante de no haber tenido la fortaleza de haberme ido al mundo de los niños a compartir con ellos su dolor", ha expresado la directora de la Guardia Civil.

Por su parte, Ortiz ha destacado el valor humano y solidario de esta iniciativa, en la que "detrás de cada fotografía hay mucho más que una escena cuidadosamente preparada, un uniforme o una representación de un personaje de cuento, hay personas".

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Las fotografías también muestran que "no hay una sola manera de vivir el cáncer", ha añadido Ortiz, que ha agradecido también a las familias que han querido participar en esta iniciativa, ya que demuestran que "amor, memoria y vínculos siguen permaneciendo a pesar de todo".

El calendario está protagonizado por efectivos de trece especialidades de la Guardia Civil, que han recreado escenas de cuentos clásicos junto a los niños.

Han participado en la elaboración de este calendario miembros de la Agrupación de Tráfico, el Servicio de Montaña, el Servicio Aéreo, el Seprona, la Unidad de Actividades Subacuáticas,el Servicio Cinológico, USECIC, el Servicio de Criminalística, el Servicio de Desactivación de Explosivos, el Grupo de Caballería, la Unidad Especial de Intervención, la Oficina del Deporte y unidades de Seguridad Ciudadana.

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En las ediciones anteriores del calendario solidario, la Guardia Civil ha recaudado fondos para la Fundación Down Madrid, Juegaterapia, la organización Rosa del Desierto, Fundación del Hospital de Parapléjicos, la asociación DEBRA – Piel de Mariposa, la Federación Española de Alimentos, la Federación de Deportes para Personas con discapacidad intelectual de Castilla-La Mancha, la asociación Mi Princesa Rett, la Asociación Europea contra las Leucodistrofias ELA España, la Asociación Española de Esclerosis Tuberosa y la Confederación Autismo España.

Las ventas de este calendario han superado, en otras ediciones, los 210.000 ejemplares. EFE