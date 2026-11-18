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València, 18 nov (EFE).- La Fundación Oceanogràfic de València cumple diez años en los que ha desarrollado más de 180 proyectos de investigación y conservación, que han permitido conocer nuevas enfermedades de especies en peligro o características en la fisiología y comportamiento de algunos animales marinos como los defines o las belugas.

Así se ha puesto de manifiesto en un acto celebrado este miércoles en el acuario valenciano, en el que se ha hecho balance de la actividad desarrollada en esta década en torno a la investigación científica, la conservación de la biodiversidad marina y la divulgación y educación.

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Entre algunos de los hitos logrados en estos años, destacan el descubrimiento de que las tortugas atrapadas accidentalmente pueden sufrir el conocido como "mal del buceador"; que las crías de beluga emiten un sonido similar al de sus madres, o que la espirometría, habitual en la medicina humana, permite detectar alteraciones respiratorias de forma rápida y no invasiva en los delfines.

La presidenta de la fundación, Celia Calabiug, ha celebrado estos diez años de labor investigadora y divulgadora, ha destacado los avances hechos en este tiempo y ha expresado su agradecimiento hacia todas aquellas personas e instituciones que han contribuido a hacer posible todo esto.

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Ha recordado los inicios de la fundación en 2016, que comenzó con más ilusión y ganas que experiencia, y el apoyo que recibieron en aquel momento del Acuario de Vancouver -cuyos responsables han estado este miércoles en València-, con el que todavía colaboran y al que les une, más allá de la relación laboral, una gran amistad.

En los diez años de existencia, la Fundación Oceanogràfic ha desarrollado 182 proyectos de investigación y conservación, más de 300 publicaciones científicas y 560 acciones de divulgación y sensibilización; ha estudiado 168 especies; ha atendido a más de mil tortugas marinas; ha reintroducido más de 1.500 animales, y cuenta con más de 200 empresas e instituciones colaboradoras.

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El director científico de la Fundación, Daniel García-Párraga, ha destacado que desde el origen del Oceanogràfic, inaugurado en 2003, se buscó utilizar el conocimiento de los veterinarios y cuidadores del parque para atender los animales que llegaban enfermos o heridos a las costas valencianas.

Con la constitución de la Fundación en 2016, ha explicado, se dio "un impulso mucho más fuerte hacia el compromiso con la investigación, la educación y la conservación", lo que ha permitido crecer y aprovechar los recursos del acuario y del conocimiento para transferirlos a nivel internacional.

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"Entendemos que el acuario es un centro interesante para que la gente lo visite y lo pase bien, pero no nos podemos quedar en esa superficie", ha afirmado García-Párraga, quien ha abogado por "transformar al visitante" y extrapolar el conocimiento existente en este centro "a donde se necesita, que es el medio natural".

Para el director científico de la Fundación, el hito más importante de estos diez años ha sido "el descubrimiento de la enfermedad descompresiva" en las tortugas marinas que quedan atrapadas en redes de pesca, algo que se desconocía y que "está pudiendo generar una mortalidad que era subestimada".

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También la posibilidad estudiar de cómo se comunican las belugas entre ellas y cómo el ruido de los barcos en las nuevas rutas de navegación en el Ártico puede estar afectando su comunicación, especialmente entre madres y crías, o el aprendizaje de nuevas técnicas para reproducir especies que son difíciles de reproducir en cautividad.

García-Párraga ha desatacado la importancia del trabajo de sensibilización y concienciación social sobre la conservación del media marino, pues por mucho que se atienda a los animales que llegan con problemas, si no se minimizan las amenazas, cuando se los devuelva al mar, volverán a estar afectados.

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Ha destacado que la Fundación Oceanogràfic nació para convertir "las preguntas que tenían en investigación, el conocimiento en soluciones y la emoción en compromiso", y en sus proyectos futuros está el poder trasferir el conocimiento generado a otras regiones, como las Islas Galápagos, Brasil, Cabo Verde o Tailandia. EFE

(foto) (vídeo)