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Barcelona, 18 nov (EFE).- Jungle, Jorge Drexler, Daniel Caesar, Kneecap, Hot Chip, Tom Misch, Beirut y Ezra Collective son algunos de los principales nombres que formarán parte del Festival Cruïlla 2027, que tendrá lugar en el Parc del Fòrum de Barcelona del 7 al 10 de julio.

El miércoles 7 de julio, el festival arrancará con Daniel Caesar, una de las voces más destacadas del R&B contemporáneo, quien compartirá jornada con Tom Misch, músico y productor británico que ha desarrollado un lenguaje propio entre el soul, el jazz, el hip-hop y el pop.

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Además, la apertura de la edición contará con gavina.mp3, proyecto del músico y poeta barcelonés Max Codinach, ganador del Sona9 2024, que combina sensibilidad literaria, pop electrónico y lenguajes de la música urbana.

El jueves 8 de julio será el turno de Kneecap, el trío originario de Belfast y Derry que ha llevado el rap en irlandés a la escena internacional con una propuesta que combina hip-hop, cultura rave y reivindicación.

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También estarán Joey Valence & Brae, dúo estadounidense que recupera la energía del hip-hop de los años noventa y la combina con electrónica, cultura pop y una actitud irreverente; Repion, el dúo de las hermanas Marina y Teresa Iniesta que presentará '201', un disco que consolida su propuesta de pop-rock intenso, directo y melódico; y Aiko el Grupo, una de las bandas más personales e irreverentes del pop alternativo estatal.

El viernes 9 de julio, el protagonismo será para Jorge Drexler, una de las voces más influyentes de la música iberoamericana contemporánea.

Ganador de un Óscar y de diecinueve Latin Grammy, el músico uruguayo llega con 'Taracá' (2026), un trabajo que toma el candombe como hilo conductor y construye puentes entre generaciones, geografías y tradiciones musicales.

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Además, la jornada contará con Ezra Collective, quinteto londinense que se ha convertido en una de las formaciones más destacadas del nuevo jazz británico, y con Carmen y María, dúo formado por Carmen Cortés y María La Blanco que fusiona la raíz flamenca con el neo-soul, el rap y el funk

El sábado 10 de julio, Jungle encabezará una jornada que también contará con Beirut y Hot Chip.

El trío británico Jungle, formado por J Lloyd, Tom McFarland y Lydia Kitto y ganador del BRIT Award, ha convertido su combinación de soul, disco, hip-hop y electrónica en un fenómeno internacional.

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Por su parte, Beirut, el proyecto del compositor y multiinstrumentista Zach Condon, ha construido durante casi dos décadas un universo musical propio a partir del indie-folk, el pop orquestal y las influencias de diferentes tradiciones musicales.

Ese mismo día será el turno de Hot Chip, una de las bandas más influyentes de la electrónica y el pop británico de las últimas dos décadas, que llegará con 'A Long Way From Kansas', su noveno álbum de estudio, previsto para enero de 2027.

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La jornada del sábado contará con The Molotovs, una de las bandas jóvenes con mayor proyección del Reino Unido; el trío surcoreano Idiotape, que fusiona rock electrónico, sintetizadores y batería acústica; Maria Escarmiento, que presentará 'Forever' (2026), un trabajo que transita entre el pop electrónico, el reguetón y el hyperpop; y Ani in the Hall, dúo que explora las posibilidades expresivas de la voz y la percusión electrónica.

Con este primer anuncio, el festival abre también una nueva opción: las entradas de día, que salen a la venta este miércoles a partir de las 10:00 horas en la web del Cruïlla.

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Estas entradas se suman a los abonos de dos o de cuatro días, que ya están disponibles desde la finalización de la edición anterior. EFE

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