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Redacción deportes, 18 nov (EFE).- El británico Jake Dixon volverá a pilotar la Honda RC 213 V del español Joan Mir en el Gran Premio de Portugal que se disputa este fin de semana en el circuito de Portimao.

La recuperación de Joan Mir continúa en casa, por lo que Jake Dixon volverá a ser el compañero de equipo del italiano Luca Marini en la penúltima prueba del mundial de MotoGP 2026.

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Tras perderse la carrera del domingo en Catar, Marini se ha centrado exclusivamente en recuperar su condición física, por lo que confía en poder defender su decimotercera posición y la de líder de los pilotos de Honda en la clasificación del mundial.

En el caso de Joan Mir, y tras experimentar una recaída el domingo de Malasia y perderse Catar, su equipo médico ha continuado con una intensa serie de pruebas complementarias a su programa de rehabilitación, por lo que se perderá la prueba de Portugal con el objetivo de regresar en Valencia.

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A pesar de haber conseguido sus primeros puntos en la categoría reina, Jake Dixon es realista sobre lo que puede esperar del fin de semana y aspira a repetir la mejora que mostró en Doha. EFE