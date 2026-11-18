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El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha avisado de que la abstención es un adversario "casi igual de peligroso que PP y Vox" de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Lo ha dicho en un acto de campaña de los socialistas este miércoles en Mataró (Barcelona), junto al ministro de Industria y candidato al Congreso por Barcelona, Jordi Hereu; la número 20 de la lista, Claudia Martínez, y el alcalde de Mataró, el socialista David Bote.

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Illa ha citado varias de las cuestiones que cree que están en juego en Cataluña y en toda España ante un hipotético Gobierno de PP y Vox, pero ha dicho que hay otro adversario que es "casi igual de peligroso": la abstención.

Según él, bajo una apariencia de neutralidad, la abstención juega con la derecha y la extrema derecha: "Ellos están todos a votar", y ha sostenido que quedarse en casa el 29N es darle la victoria a los candidatos de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

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Y se ha referido a las palabras del dirigente popular Miguel Tellado llamando a que los votantes socialistas se abstengan para no ser cómplices de la corrupción del PSOE, y le ha replicado: "¿Tú eres demócrata cuando dices esto? Lo que hay que decir a la gente es que vote y que vote lo que crea".

EL 'GARRAPATEROS' DE AYUSO

Illa también ha criticado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya ofendido a los andaluces al usar la palabra 'garrapateros' al hablar sobre la etapa de gobiernos socialistas en Andalucía, y ha afirmado que ella "tiene bastantes explicaciones que dar".

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"Esta dirigente, de cuyo nombre no quiero acordarme, tiene bastantes explicaciones que dar, y a veces te deja un poco desconcertado que, con tantas explicaciones pendientes, tengan el arrojo de insultar a la gente", le ha afeado Illa.

Ha dicho que, con estas declaraciones, Ayuso también ha ofendido la historia de muchos nietos de andaluces en Cataluña, que "no son 'garrapateros', vienen a ganarte la vida y han levantado a Catalunya", y le ha dicho que se puede discrepar sin insultar.

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Ante estas declaraciones, el dirigente socialista ha dicho que ellos proponen una campaña respetuosa con los adversarios, con los ciudadanos y con las reglas del juego, en referencia al cuestionamiento del sistema electoral por la 'ley de nietos' y el hecho de "comprar testigos" y dar dinero a gente para que mienta.

EUROPA MIRA "CÓMO VOTAMOS"

El presidente ha abordado también la dimensión internacional de estos comicios, asegurando que toda Europa estará pendiente por el ciclo electoral que seguirá en Italia, Francia y Polonia los próximos meses: "A ver cómo votamos aquí. A ver la fuerza de la gente, si dice sí a la decencia".

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Y ha defendido que una victoria socialista refuerza la apuesta por no aumentar el gasto militar, por reconocer a Palestina y por reforzar el proyecto Europa: "Si Catalunya y España votan, ejercen la fuerza de los votos; vamos a frenar esta deriva autoritaria que algunos están abiertamente promocionando en Europa".

HEREU: "¡POR CATALUNYA NO QUEDARÁ!"

Por su parte, el ministro Hereu, en la línea de Illa, ha apelado a la movilización, especialmente en Cataluña, porque será decisiva para revalidar el Gobierno de Sánchez, y se ha mostrado convencido de que así será.

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"Catalunya está apostando como nunca por un Gobierno de Pedro Sánchez", ha asegurado, y así como otras veces que Cataluña ha liderado la transformación de España, también lo hará en esta ocasión llenando las urnas de votos socialistas.

"Yo siempre le digo a Pedro Sánchez que esté tranquilo, que por Catalunya no quedará, lo daremos todo. ¡Por Catalunya no quedará!", ha añadido.

También ha dicho que, a diferencia de otras formaciones, ellos no van a parar el golpe, sino a ganar, en referencia implícita a las palabras del candidato de ERC, Gabriel Rufián, sobre un hipotético Govern de concentración en Cataluña si hay un Ejecutivo de PP y Vox.

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FIGAREDO DE MINISTRO

Más allá de los derechos sociales y civiles que, según Hereu, están en peligro si llega al Gobierno la derecha, también está en juego el progreso económico de España y Cataluña: "Pensadlo, podríais tener un ministro de Industria que se llama Jordi Hereu o podría tener un ministro de Industria que se llamara Figaredo. Esta gente hundiría nuestra industria".

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Según él, Feijóo, que como es un "político débil" sucumbiría ante Abascal, destrozaría el Estado del bienestar y el modelo social construido a lo largo de los últimos años.

Y también sobre economía, se ha referido brevemente a la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, presente en el acto, y ha afirmado que será la que traiga a Cataluña "4.800 millones para reforzar" las finanzas catalanas, en referencia al modelo de financiación que, en la legislatura que ha finalizado, no se ha llevado finalmente a votación en el Congreso.

MARTÍNEZ: "LA FUERZA DE LAS MUJERES"

Claudia Martínez se ha referido a la huelga general por la vivienda, y ha destacado que las movilizaciones estaban llenas de jóvenes progresistas, y ha negado que ahora todos los jóvenes sean fascistas: "Si hay jóvenes fascistas, que seguro que los hay, es porque hay adultos que les están enseñando muy bien cómo serlo".

Recordando a su abuela que llegó a Cataluña desde Andalucía, ha alertado de que la derecha ha puesto el foco en atacar los derechos de las mujeres, pero que lo impedirán: "Señores de la derecha y de la extrema derecha, no subestiméis la fuerza de la gente, pero sobre todo, no subestiméis la fuerza de las mujeres".

BOTE: VIVIENDA Y PODER ADQUISITIVO

Y el alcalde, David Bote, ha coincidido en la idea de que estas son unas elecciones diferentes, en las que "está mucho en juego", y que es clave que se mantengan las políticas progresistas para abordar retos como el acceso a la vivienda, el poder adquisitivo de las familias y el Estado del bienestar.

Sobre vivienda, ha asegurado que es lo más básico que deben atender, y que a pesar del esfuerzo en la construcción, los resultados "no van a llegar al ritmo" que les gustaría, por lo que es necesario intervenir el mercado y proteger a las personas.