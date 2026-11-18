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València, 18 nov (EFE).- La empresaria y mecenas Hortensia Herrero ha sido distinguida con el Premio 'A' Helga de Alvear al Coleccionismo, concedido por la Fundación ARCO en la trigésimo primera edición de estos galardones.

El reconocimiento pone en valor la trayectoria de Herrero como coleccionista, la calidad artística de los fondos que ha reunido durante décadas y su compromiso con el apoyo y la difusión del arte contemporáneo, ha informado la fundación Hortensia Herrero en un comunicado.

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Los Premios 'A' al Coleccionismo reconocen anualmente el valor artístico de las colecciones de particulares e instituciones, así como su contribución al desarrollo y la difusión del arte contemporáneo.

En esta edición, el galardón concedido a Hortensia Herrero se enmarca en una trayectoria marcada por la pasión por el arte y la voluntad de compartirlo con la sociedad, han destacado las mismas fuentes.

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La colección de Hortensia Herrero nació de su interés por el arte contemporáneo, inicialmente vinculado a artistas valencianos, y fue ampliándose progresivamente hasta adquirir una dimensión internacional.

Actualmente reúne obras de figuras esenciales de la creación contemporánea, como Anselm Kiefer, Yayoi Kusama, Georg Baselitz, David Hockney o Anish Kapoor, junto a obras concebidas expresamente para el Centro de Arte Hortensia Herrero (CAHH) -situado en pleno centro histórico de València- en estrecha colaboración con artistas internacionales.

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Precisamente, esta colección acaba de estrenar una nueva presentación que transforma la experiencia de visita al centro. Desde su inauguración en 2023, el 75 % de los espacios del CAHH ha cambiado su disposición, incorporando alrededor de 40 nuevas obras y 19 artistas que se exponen por primera vez.

La nueva presentación permite redescubrir una colección en constante evolución en la que conviven grandes nombres del arte internacional.

En esta edición de los Premios 'A' al Coleccionismo, la Fundación ARCO también ha distinguido a Lilly Scarpetta, con el Premio 'A' Coleccionismo Latinoamericano; a Vasco Collection, con el Premio 'A' Coleccionismo Europeo, y a Candela Álvarez Soldevilla, con el Premio 'A' Coleccionismo Nacional.

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La entrega oficial de estos premios tendrá lugar el 2 de marzo de 2027 en el Museo Reina Sofía de Madrid, en un acto en el que Hortensia Herrero recibirá el galardón. EFE