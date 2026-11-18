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Madrid, 18 nov (EFE).- El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior junto con las autoridades francesas han impulsado un foro de colaboración para luchar contra los secuestros vinculados al robo de criptoactivos, sucesos al alza en Europa.

El encuentro, que ha presidido el director del CITCO, Javier Marín, y el presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, ha contado con la presencia de medio centenar de expertos policiales de ambos países y ha puesto el foco en la importancia de la formación para prevenir estos crímenes, en la que ya trabaja España, según ha informado este miércoles el Ministerio del Interior.

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Los criptosecuestros son agresiones físicas en las que los criminales retienen a la víctima - normalmente vinculada al mundo de las inversiones - y exigen un pago en criptomonedas en concepto del rescate, las claves a billeteras digitales o transferencias inmediatas.

“Nuestro objetivo es formarnos, prepararnos y anticiparnos a esta nueva realidad criminal”, ha señalado Javier Marín, quien también ha puesto en valor la colaboración con las autoridades galas.

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El presidente de la Audiencia Nacional, por su parte, ha resaltado que este tipo de agresiones son cada vez más comunes en el contexto del crimen organizado.

El Ministerio del Interior trabaja ya en la formación de los agentes con cursos como el organizado el pasado mayo donde los expertos aprendieron sobre el análisis de las transacciones y la recuperación de criptoactivos vinculados con organizaciones criminales. EFE

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