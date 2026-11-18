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Ceuta, 18 nov (EFE).- El PSOE ha expulsado de forma provisional a dos diputados de la Asamblea de Ceuta, Sebastián Guerrero y Melchor León, por haber roto la disciplina de voto la pasada semana y apoyar la aprobación inicial de los Presupuestos de la ciudad para 2027.

Según han informado a EFE fuentes del PSOE ceutí, el actual portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Sebastián Guerrero, y el diputado y vicepresidente de la Asamblea, Melchor León, han recibido la notificación de su expulsión después de que el pasado 10 de noviembre apoyaran al Gobierno ceutí presidido por Juan Jesús Vivas (PP) en la votación de las cuentas de la ciudad autónoma para el próximo ejercicio.

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Los dos diputados han recibido la notificación de su expulsión como consecuencia de haber actuado en contra de las directrices de la Gestora del partido en Ceuta, que había solicitado que no se apoyara el Presupuesto.

La expulsión de los dos diputados hace que el PSOE, el segundo partido más votado en las elecciones autonómicas del 2023 con 6 escaños, se quede únicamente con un escaño en la persona de Hanan Ahmed.

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Otros dos diputados del PSOE, Navil Rahal y Fidda Mustafa, habían abandonado el partido al ser expulsados el 16 de mayo de 2024 por apoyar un expediente de modificación de créditos, mientras que en mayo de 2025 otra diputada socialista, Hikma Mohamed, decidió dejar el PSOE y pasarse al Grupo Mixto, donde también están Navil Rahal y Fidda Mustafa.

Por esta circunstancia, la Asamblea de Ceuta se queda ahora con 9 diputados del PP, 4 de Vox, 3 del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), 2 de Ceuta Ya!, 1 del PSOE y 6 diputados no adscritos, cinco ex del PSOE y un ex de Vox. EFE

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