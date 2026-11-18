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Madrid, 18 nov (EFE).- El precio de la gasolina acumula dieciséis jornadas consecutivas de caída y ya se sitúa en mínimos desde julio a un precio medio de venta inferior a los 1,6 euros por litro en las estaciones de servicio españolas.

Según el histórico de precios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), la gasolina se pagaba este martes -dato más actualizado- a 1,595 euros por litro, el precio más bajo de este carburante desde el pasado 19 de julio, cuando se suministraba de media en España a 1,597 euros.

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Respecto a hace una semana, la gasolina se ha abaratado un 3,9 % y respecto a hace un mes -cuando el descuento fiscal también era de 20 céntimos por litro- un 10 %.

Desde el pasado 1 de octubre, tanto la gasolina como el diésel cuenta con una rebaja fiscal de 20 céntimos por litro, un descuento que se prolongará hasta final de año tras los últimos datos del índice de precios de consumo (IPC).

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Con los datos de este martes ofrecidos por el Miteco, llenar un depósito de 55 litros costaba 87,73 euros, 3,57 euros menos que hace una semana.

Por su parte, el diésel se suministraba de media este martes en las gasolineras españolas a 1,819 euros por litro, su precio más bajo desde el 10 de septiembre.

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De este modo, llenar un depósito de 55 litros de este combustibles costaba de media 100,05 euros, un 2,15 % menos que hace una semana.

Si la comparativa es con hace un mes, el descenso del precio del diésel ha sido mayor, en concreto del 3,76 %.

Los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia señalan que este miércoles el gasóleo más cara de España se suministra en las Islas Baleares, a un precio medio de 1,91 euros por litro, seguidas de Lugo (1,882) y Asturias (1,876 euros).

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Por el contrario, tras las Islas Canarias, Ceuta y Melilla que cuentan con un régimen fiscal diferentes al de la Península y Baleares, el diésel más barata se vende en Lleida (1,775 euros), seguida de Valencia (1,783) y Barcelona (1,784 euros).

En cuanto a la gasolina, el precio medio más elevado está también en Baleares, 1,688 euros por litro, y tras el archipiélago están Asturias (1,658) y Huelva (1,655 euros por litro).

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La gasolina más barata se encuentra este miércoles en Lleida también, a 1,527 euros por litro de media, y le siguen Navarra (1,554) y Barcelona (1,557). EFE