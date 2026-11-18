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Madrid, 18 nov (EFE).- El portavoz del PP, Borja Sémper, ha dicho este miércoles que "no es normal que en periodo electoral el Gobierno utilice el Consejo de Ministros para hacer campaña": "no es éticamente ni moralmente aceptable y desde luego democráticamente es profundamente cuestionable".

En declaraciones a los periodistas antes de participar en el foro 'Metafuturo' de Atresmedia, el portavoz del PP ha criticado que "todo lo que este Gobierno no ha sido capaz de hacer en estos últimos ocho años ahora pretende vendérselo a los españoles, empaquetarlo y hacer que sea creíble".

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A su juicio, "los fuegos de artificio, la teatralización ha llegado hoy a su límite" y la situación es ya "exasperante".

"Es insoportable este nivel en el que se mueve la política española de trampantojo y de permanente escenificación", ha manifestado Sémper, que en todo caso está convencido de que la mayoría de los españoles "ya le ven el truco a la política, a todos". EFE

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