18/11/2026 El portavoz nacional y vicesecretario de Cultura y Deporte del Partido Popular, Borja Sémper, durante Metafuturo 2026, en el Ateneo de Madrid, a 18 de noviembre de 2026, en Madrid (España). Este evento, organizado por Atresmedia, reúne a expertos en cuestiones fundamentales como democracia, desinformación y algoritmos en la era de la inteligencia artificial. POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

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El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha denunciado la "inmoralidad política y democrática verdaderamente asombrosa" del Gobierno ante un posible indulto al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado por un delito de revelación de secretos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha deslizado este miércoles que su Ejecutivo indultará a García Ortiz, aunque no ha concretado si lo hará antes o después de las elecciones generales del 29 de noviembre. "Está sobre la mesa, estamos en un procedimiento y veremos exactamente cuando lo hacemos", ha indicado.

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En declaraciones a los medios antes de participar en la jornada 'Metafuturo', organizada por Atresmedia, Sémper ha señalado que es "muy probable" que el Gobierno conceda el indulto "porque no hay límite moral". "Y porque no hay límite que el señor Sánchez conozca", ha reprochado el dirigente del PP.

Según Sémper, el presidente estaría utilizando "una prerrogativa del Ejecutivo" para "beneficiar a quien ha ayudado al Gobierno", en referencia a quien fuera fiscal general. Así, ha pedido respetar "una serie de normas no escritas" para no utilizar los recursos del Estado en "beneficio propio".

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Sémper ha precisado que la figura del indulto "no está pensada para favorecer a los amigos del presidente del gobierno de turno", al tiempo que ha garantizado que, si gobierna el PP tras las elecciones, "quien ha sido condenado" por cometer algún tipo de delito "no va a tener un trato de favor. "A partir del día 29N va a volver la normalidad institucional y democrática. Los partidos políticos y los partidos políticos no siempre debemos hacer todo lo que podemos", ha remachado.