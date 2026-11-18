18/11/2026 Patrullero Serviola POLITICA ARMADA

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El patrullero de altura 'Serviola' ha culminado su operación de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD) en los espacios marítimos de Ceuta, el estrecho de Gibraltar, mar de Alborán y mar Mediterráneo occidental.

El 'Serviola' ha llevado a cabo los cometidos propios de las Operaciones de Seguridad Marítima, que han consistido en actividades de verificación y control del tráfico marítimo, y seguimiento a diferentes unidades de interés en aguas de soberanía española, que diariamente cruzan el estrecho de Gibraltar.

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Durante esta operación, se ha colaborado con diferentes unidades, como son la Unidad de Defensa de Artillería de Costa (UDACTA) y con la Estación de Vigilancia (EVIEST) de Ceuta, en la monitorización del tráfico y conocimiento del entorno.

Para esta misión, el 'Serviola' ha embarcado un Equipo Operativo de Seguridad (EOS) de Infantería de Marina del Tercio Norte para incrementar sus capacidades en protección de la fuerza e interdicción marítima.

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Tras concluir la operación con éxito, el patrullero ha sido relevado en zona por el Patrullero de Altura 'Centinela' y ha regresado a su puerto base en el Arsenal Militar de Ferrol.