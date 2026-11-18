Guardar

São Paulo, 18 nov (EFE).- El Palma Futsal se clasificó este miércoles para la final de la Copa Intercontinental con una victoria 3-1, con remontada y en la prórroga, frente al brasileño Carlos Barbosa (ACBF), campeón de la Copa Libertadores, en un partido disputado en la ciudad brasileña de Pato Branco.

El conjunto balear, que buscará este jueves su cuarto trofeo consecutivo de la Intercontinental, se impuso al ACBF gracias a un gol de David Peña en el minuto 45, al final de la primera parte de la prórroga, y otro del portero Dennis en el 49, cuando el partido ya estaba decidido.

PUBLICIDAD

Charuto, en la segunda mitad del tiempo reglamentario, hizo el primer gol balear que sirvió para empatar el partido y llevarlo a la prórroga.

La semifinal fue intensa, muy igualada y con un marcador corto gracias a la actuación estelar de los dos porteros, Dennis, del Palma, y Bianchini, de la ACBF.

PUBLICIDAD

En el tiempo reglamentario, Murilo adelantó al ACBF en el minuto 3 de la primera parte, después de hacerle un sombrero a Dennis, del cuadro mallorquín.

El Palma fue de menos a más y logró el empate en el minuto 33, en la segunda parte, en un remate de Charuto en el área, a pase de Nunes desde la banda.

PUBLICIDAD

En la segunda parte, el Palma logró remontar por medio de David Peña. La ventaja en el marcador se hizo definitiva a partir de la expulsión de Marcolla con roja directa a tres minutos del final.

El otro finalista será el ganador del cruce entre el Sporting de Lisboa y el Pato brasileño, que juegan esta noche.

El Palma, tricampeón de la Copa Internacional, llegó a semifinales como líder del grupo A, con goleadas sobre el Pato (5-1) y el Al Ula saudí (6-0).

PUBLICIDAD

El torneo se celebra en el pabellón Cláudio Petrycoski, de la ciudad de Pato Branco, en el sur de Brasil. EFE