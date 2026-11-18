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Londres, 18 nov (EFE).- El Manchester United medita emprender acciones legales si encuentran pruebas de que JJ Gabriel fue sondeado por clubes de forma ilegal.

El jugador de 16 años confirmó este martes que abandona el Manchester United y todo apunta a que en las próximas semanas firmará un contrato con el Real Madrid.

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Según el diario británico "The Times", el United está estudiando si algún club contactó con JJ Gabriel este verano y se saltó las regulaciones de la FIFA al respecto de jugadores menores de edad.

El club inglés está molesto por la actitud del jugador y su familia, que tras seis años en la entidad decidió forzar su salida y dejar de entrenar en Carrington, la ciudad deportiva del United. Esto ocurrió apenas unos días después de que anotara un 'hat trick' en la Youth League y planeara ser convocado al partido de Copa de la Liga del United contra el Brighton & Hove Albion.

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Con la regulación actual, una vez se complete el fichaje por el Real Madrid, el United solo recibirá cerca de 300 000 libras en concepto de formación del jugador, una cifra que se aleja mucho de lo que podrían haber ingresado en un traspaso en el futuro.

El United sostiene que no ha podido comunicarse con la familia del futbolista desde septiembre.

JJ Gabriel no ha llegado a debutar con el United en partido oficial, aunque sí ha entrenado con el primer equipo y jugó unos minutos en un amistoso en verano. EFE

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