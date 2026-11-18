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Santander, 18 nov (EFE).- El Grupo de Tratamiento de los Tumores Digestivos (TTD) ha logrado reunir en su registro RETUD información de más de 5.000 pacientes con cáncer de páncreas, conformando una de las mayores bases de datos españolas para conocer cómo se aborda esta enfermedad en la práctica clínica real.

El registro, activo desde 2022, cuenta actualmente con 74 hospitales y representación de 16 comunidades autónomas.

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Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Páncreas, este jueves 19 de noviembre, los especialistas del TTD ponen en valor la importancia de este tipo de registros para complementar el conocimiento que proporcionan los ensayos clínicos, especialmente en cáncer de páncreas, uno de los tumores con supervivencias más bajas.

Frente a las condiciones controladas y los criterios de selección propios de estos ensayos clínicos, los registros de mundo real ('Real World Data') que recoge RETUD permiten observar qué ocurre con pacientes de diferentes edades, condiciones clínicas y características de la enfermedad cuando son atendidos en la práctica asistencial habitual.

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"Los ensayos clínicos son imprescindibles para demostrar la eficacia y seguridad de los nuevos tratamientos, pero no responden a todas las preguntas que surgen cuando esos avances llegan a nuestros hospitales. RETUD sí permite acercarnos a esa otra realidad: conocer cómo son nuestros pacientes, cómo los tratamos y cómo evolucionan, e identificar áreas en las que todavía podemos mejorar", señala Fernando Rivera, presidente del Grupo TTD y jefe de Servicio de Oncología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander.

Destaca que RETUD ya ha demostrado el valor de este conocimiento.

Así, un estudio del TTD publicado en 2025 en la revista de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO Real World Data and Digital Oncology) analizó 1.438 pacientes con adenocarcinoma de páncreas diagnosticados entre 2019 y 2022 en 27 hospitales españoles.

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El trabajo mostró que más de la mitad de los pacientes, el 56,1 %, presentaba enfermedad metastásica en el momento del diagnóstico, mientras que solo el 18,5 % tenía una enfermedad considerada operable de inicio.

El estudio permitió además comprobar diferencias entre los resultados obtenidos en determinados ensayos clínicos y los observados posteriormente en la práctica asistencial.

La investigación evidenció también un acceso todavía reducido al estudio molecular de los tumores de los pacientes en el periodo analizado.

Para los especialistas del TTD, la llegada de nuevas terapias plantea también un desafío inmediato de organización asistencial.

Y ello porque no todos los hospitales disponen de los mismos ensayos clínicos ni de las mismas opciones terapéuticas, por lo que será necesario "gestionar de manera coordinada, equitativa y eficiente el flujo interhospitalario".

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"El avance científico debe ir acompañado de circuitos asistenciales capaces de identificar al paciente y derivarlo con rapidez al centro en el que pueda acceder a la opción terapéutica más adecuada, ya sea a través de un ensayo clínico o, cuando corresponda, por vía asistencial", explica Jorge Adeva, co-coordinador del grupo de trabajo de tumores de páncreas y vías biliares del TTD y oncólogo médico del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. EFE