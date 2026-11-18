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Madrid, 18 nov (EFE).- El gasto por hogar en diciembre y Navidad aumenta un 23,5 % respecto al promedio del resto del año, mientras que el importe medio por cesta se incrementa en un 17,8 %, según un estudio del grupo Eroski presentado este miércoles.

En rueda de prensa, la directora comercial de Eroski, Beatriz Santos, ha asegurado que la Navidad es "un momento súper importante", ya que las ventas de diciembre en el mercado representan un 10,4 % en el gran consumo, y en Eroski "un poco más", hasta el 10,5 %.

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Los datos analizados, de 2025, muestran que, en diciembre, el gasto por hogar alcanza los 544,9 euros de media, un 23,5 % más que durante el promedio del resto del año.

También que aumenta el 17,8 % el importe medio por cesta, las unidades medias por cesta (+2,3 %) y el número de cestas por tienda y día (+16,1 %).

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"Cuanto más mayores somos, más gastamos", ha remarcado Santos, ya que las personas retiradas presentan el mayor crecimiento frente al resto del año (+30,4 %), seguidas por las familias con hijos mayores (+24,7 %), las familias con hijos medianos (+20,5 %) y las familias jóvenes (+19,2 %).

En términos absolutos, son las familias con hijos mayores las que registran el gasto medio más elevado en diciembre, con 668,8 euros, ha explicado la empresa.

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Por otro lado, las categorías vinculadas a Navidad representan el 47,2 % del gasto total de los hogares en diciembre.

Según Eroski, entre las que más ganan peso destacan los productos navideños, con un incremento de 4,8 puntos porcentuales sobre su peso habitual; los bombones (+2 puntos); los congelados a granel (+1,9); los espumosos (+1,6); y el pescado y marisco congelado (+1,1).

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Además, según la directora en Navidad compramos menos marca propia y nos damos "más caprichos", con el consiguiente incremento de demanda de productos "premium" frente a los "básicos".

En cuanto a los territorios, en el conjunto del mercado, las ventas en valor del periodo navideño aumentan un 27,1 % frente a la media mensual del resto del año, con Extremadura (+34,8 %), Castilla-La Mancha (+32,7 %), Madrid (+32,4 %) y País Vasco (+32,2 %) entre las comunidades donde la Navidad genera un mayor dinamismo comercial.

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Respecto a productos, Santos ha añadido que las "comunidades del norte" son las que más productos navideños consumen y Baleares es la que menos, hasta un 25 % por debajo de la media nacional.

La directora de Eroski ha remarcado que, en el acumulado de lo que va de año, la demanda en gran consumo ha avanzado un 2,7 %.

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En cuanto al precio, Santos ha destacado que en la media de los artículos ha crecido "solo" un 0,1 % en octubre respecto a 2025, aunque ha reconocido que el año anterior el incremento fue de un 3 %.

La directiva ha adelantado que creen que en Navidad la evolución "va a ser similar", con una "estabilidad o inflación moderada".

Por último, Santos ha señalado que el precio medio de los artículos en gran consumo es de 2,30 euros, un 1,2 % más acumulado en lo que va de año. EFE

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