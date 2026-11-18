Guardar

Madrid, 18 nov (EFE).- El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha concedido sus XXI premios anuales a las unidades de la Policía Nacional y de la Guardia Civil especializadas en violencia de género y menores "por su trayectoria y vocación de servicio público".

Los equipos premiados han sido las Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional y los Equipos Mujer-Menor (Emume) y Equipos VioGén de la Guardia Civil, por situar siempre a las víctimas de violencia de género "en el centro de su actuación".

PUBLICIDAD

Según explica la organización, estas unidades y profesionales especializados "dan sentido y contenido" a las medidas y mecanismos de coordinación en la lucha contra este tipo de violencia desarrolladas en las últimas décadas, con actuaciones concretas de investigación, prevención, protección y acompañamiento en cada caso.

El CGPJ pone en valor labores que estos cuerpos realizan diariamente y que "rara vez trascienden", como "escuchar a una mujer en un momento de especial vulnerabilidad, investigar hechos de enorme complejidad personal y familiar, identificar factores de riesgo, procurar que una medida de protección sea efectiva y mantener el seguimiento cuando desaparece la atención mediática".

PUBLICIDAD

La UFAM de la Policía Nacional dispone de 173 unidades territoriales y más de 1.500 profesionales especializados con presencia en las comisarías, y en la Guardia Civil, los Emume se integran en 274 puntos de atención especializada, con más de 1.500 agentes formados específicamente en la atención a víctimas vulnerables.

Esta red se complementa con los Equipos VioGén y con el despliegue de las unidades territoriales de seguridad ciudadana.

En la categoría de persona física, la institución ha galardonado a Itziar Prats Fernández e Isabel Gallardo Sánchez por el proyecto social y coeducativo 'El latido de las mariposas depende de nuestra actitud', una iniciativa de concienciación, prevención y transformación social creada después de que la expareja de Prats asesinara a sus hijas, Nerea y Martina, de 6 y 2 años, el 25 de septiembre de 2018.

PUBLICIDAD

El proyecto no solo da visibilidad a la violencia vicaria como "una de las formas más crueles de la violencia de género", sino que "tiene la virtud de transformar el dolor absoluto que esta causa en un motor de cambio colectivo", explica en un comunicado el Observatorio.

A través de la educación y la pedagogía de los buenos tratos, y utilizando la metáfora del efecto mariposa, buscan movilizar a la ciudadanía, centros educativos e instituciones frente a la violencia machista, "promoviendo la empatía, el lenguaje no violento y la igualdad".

PUBLICIDAD

El Observatorio ha otorgado la mención especial 'Soledad Cazorla' a las Comisiones de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género (FEMM) y de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo.

El reconocimiento distingue también a la exeurodiputada Frances Fitzgerald y a la actual europarlamentaria Evin Incir, que, desde distintos grupos parlamentarios, desempeñaron un papel fundamental como ponentes en la tramitación legislativa y las negociaciones que culminaron con la aprobación de la directiva relativa a la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.

PUBLICIDAD

Entre sus principales aportaciones, destacan la tipificación armonizada de determinadas conductas, como la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado, y la incorporación de nuevas formas de violencia digital, como la difusión no consentida de imágenes íntimas, el ciberacoso y el ciberacecho. EFE